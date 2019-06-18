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"Зайти наверх", чтобы "сверху" все решили: Украинский Генштаб заметил "нездоровые отношения" среди военных

18 июня 2019, 00:39  •  26 • В мире
Новый начальник украинского Генштаба Руслан Хомчак заявил о глобальных проблемах в армии. По его словам, проблема состоит в нездоровых отношениях в воинских коллективах. "Надо "зайти наверх", чтобы "сверху" этот вопрос решили... Я так понимаю, что в коллективе при этом – нездоровые отношения. Нужно их изменить", - сказал он.
В украинском Генштабе озаботились проблемой с военными. Как заявил новый глава Генштаба Руслан Хомчак, в коллективах сложились нездоровые отношения. По его словам, ведомство заметило явные недоработки в коллективах.
Солдаты для решения проблем, или видя нарушения, обращаются не к своим командирам, а звонят "волонтерам или еще кому-то", пояснил он, передает "Утро.ру".
При этом, подчеркнул он, большинству начальников все равно, что происходит в воинском коллективе.
"Надо "зайти наверх", чтобы "сверху" этот вопрос решили... Я так понимаю, что в коллективе при этом – нездоровые отношения. Нужно их изменить", – пояснил Хомчак.
Ко всему прочему, ситуацию удручает и массовый исход военных из рядов ВСУ. Только за два последних года из армии ушло почти 50 тысяч военнослужащих, сказал он в комментарии "Радио Свобода".

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