"Зайти наверх", чтобы "сверху" все решили: Украинский Генштаб заметил "нездоровые отношения" среди военных

В украинском Генштабе озаботились проблемой с военными. Как заявил новый глава Генштаба Руслан Хомчак, в коллективах сложились нездоровые отношения. По его словам, ведомство заметило явные недоработки в коллективах.

Солдаты для решения проблем, или видя нарушения, обращаются не к своим командирам, а звонят "волонтерам или еще кому-то", пояснил он, передает "Утро.ру".

При этом, подчеркнул он, большинству начальников все равно, что происходит в воинском коллективе.

"Надо "зайти наверх", чтобы "сверху" этот вопрос решили... Я так понимаю, что в коллективе при этом – нездоровые отношения. Нужно их изменить", – пояснил Хомчак.

Ко всему прочему, ситуацию удручает и массовый исход военных из рядов ВСУ. Только за два последних года из армии ушло почти 50 тысяч военнослужащих, сказал он в комментарии "Радио Свобода".