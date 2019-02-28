Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нетаньяху предупредил Путина о войне с "сухопутным вторжением" и "...
Киев не смог продать захваченный корабль "Норд" и нашел ему "науч...
«Расист, мошенник, жулик и лжец»: Почему Трампа подвели под импичмент именно сей...
ЕС обеспокоен отменой КС Украины статьи о незаконном обогащении
Главная / В мире

"Заявления Коэна — полная фикция": Сокурсник Трампа рассказал, каким был в школе американский лидер

28 февраля 2019, 16:54  •  82 • В мире
Сокурсник Дональда Трампа Джек Серафин рассказал, что будущего американского лидера в школе все любили и уважали, а "заявления Коэна — полная фикция", звучащая из уст человека, готовящегося отправиться в тюрьму за вранье людям, о которых он сейчас говорит такие провокационные вещи.
Сокурсник Дональда Трампа в Военной академии Джек Серафин прокомментировал заявление бывшего адвоката американского президента Майкла Коэна, в котором юрист рассказал, что вынужден был писать письма с угрозами руководству школ, в которых учился Трамп, и требованиями не публиковать никакой информации об оценках лидера США. Серафин отметил, что в средней школе Дональд Трамп был хулиганом, а потом стал хорошим студентом, которого все любили. Был он также, по словам его сокурсника, и хорошим спортсменом, играл в бейсбол и получал даже приглашения от профессиональных команд.
Трамп, по воспоминаниям Серафина, получил даже звание "дамского угодника", которое обычно давалось просто любимому студенту, потому что девушки с ними в школе не учились.
"Что касается сенсационных заявлений Майкла Коэна, я чувствую, что ему нельзя доверять", - заявил Серафин, напомнив, что Коэн в скором времени сядет в тюрьму за ложь людям, о которых он сейчас делает такие провокационные заявления. "Эти заявления Коэна — полная фикция", - констатировал сокурсник нынешнего американского президента в беседе с корреспондентом "360", подчеркнув, что в тех учебных заведениях, где он учился вместе с Трампом, будущего лидера США везде уважали.
По мнению британского журналиста Джона Уайта, Коэн, как человек, который был в близком окружении Трампа, сейчас всячески старается ему навредить, вытаскивая скелеты из шкафа. "Это просто находка для многих врагов Трампа в Вашингтоне", - отметил Уайт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
28 февраля 2019, 03:54
"Союз" с британскими спутниками с третьей попытки отправился в космос
28 февраля 2019, 03:54
Утечка химиката привела к госпитализации 50 человек на предприятии водоснабжения в США
28 февраля 2019, 13:39
Киев не смог продать захваченный корабль "Норд" и нашел ему "научное" применение
Загрузка...
28 февраля 2019, 00:39
Военное уравнение с несколькими неизвестными: Израиль предложил России механизм вывода "иностранцев" из САР
27 февраля 2019, 18:09
"Мир на пороге ядерной войны": Эксперт об усилении конфликта между Индией и Пакистаном
28 февраля 2019, 16:54
В Сети раскусили, как "мертвый ветеран" индийских ВВС поднял градус в конфликте с Пакистаном
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
28 февраля 2019, 00:39
От шантажа к мольбе: Белоруссия запросила у России новый кредит, чтобы погасить долг ...
28 февраля 2019, 08:56
"Мне СТЫДНО за своего президента!" США никогда не оставят Украину
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко -...
28 февраля 2019, 03:54
«Так встречают даже не гауляйтера территории, а раба»: В Сети обратили внимание на ру...
28 февраля 2019, 02:09
Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: расследование...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2019, 01:39
"Плевок в лицо всему государству!": Макаревичу посоветовали следить за своим тоном после слов об "идиотах"
23 февраля 2019, 06:54
Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательный полет над Россией
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся "самозванец Гуайдо"
23 февраля 2019, 23:09
"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России
24 февраля 2019, 15:24
Парламентские выборы в Молдавии: Явка больше 20%, но "российское вмешательство" уже "обнаружено"
22 февраля 2019, 01:39
Фильм «Т-34» понравился американцам
25 февраля 2019, 14:09
Шок молдавских выборов: де-факто победил Плахотнюк, социалисты разгромлены
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.