"Заявление США о выводе войск из Сирии не следует рассматривать всерьёз": Турция не поверила Белому дому

США начали выводить войска из Сирии, однако Турция не верит в искренность Белого дома. В Анкаре считают, что даже после вывода войск США продолжат оказывать поддержку сирийским курдам, которых в Турции считают боевиками.

В Турции не верят в вывод войск США из Сирии. Депутат турецкого парламента уверен, что даже после ухода американцы продолжат поддерживать сирийских курдов, с которыми у Анкары весьма натянутые отношения.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что американские войска победили ИГ* в Сирии, и это была единственная причина их нахождения в арабской республике. Вскоре после этого Белый дом официально объявил о выводе войск США из Сирии. Было отмечено, что этот процесс уже начался.

Тем не менее в Турции не слишком верят заявлениям из Вашингтона. Там уверены, что даже если американские войска покинут Сирию, США продолжат оказывать поддержку сирийским курдам.

"Заявление США о выводе войск из Сирии не следует рассматривать всерьез, США продолжат поддержку сирийских курдов", - заявил один из депутатов парламента Турции.

Напомним, что Анкара считает Рабочую партию Курдистана террористической организацией, а сирийских курдов - боевиками и пособниками террористов.

* Запрещённая в России террористическая организация "Исламское государство".