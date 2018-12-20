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"Заявление США о выводе войск из Сирии не следует рассматривать всерьёз": Турция не поверила Белому дому
20 декабря 2018, 02:54 • 49 • Политика
США начали выводить войска из Сирии, однако Турция не верит в искренность Белого дома. В Анкаре считают, что даже после вывода войск США продолжат оказывать поддержку сирийским курдам, которых в Турции считают боевиками.
В Турции не верят в вывод войск США из Сирии. Депутат турецкого парламента уверен, что даже после ухода американцы продолжат поддерживать сирийских курдов, с которыми у Анкары весьма натянутые отношения.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что американские войска победили ИГ* в Сирии, и это была единственная причина их нахождения в арабской республике. Вскоре после этого Белый дом официально объявил о выводе войск США из Сирии. Было отмечено, что этот процесс уже начался.
Тем не менее в Турции не слишком верят заявлениям из Вашингтона. Там уверены, что даже если американские войска покинут Сирию, США продолжат оказывать поддержку сирийским курдам.
Напомним, что Анкара считает Рабочую партию Курдистана террористической организацией, а сирийских курдов - боевиками и пособниками террористов.
* Запрещённая в России террористическая организация "Исламское государство".
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