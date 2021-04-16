"Заявление на грани": Байден разочаровал, но сохранил интригу

"Заявление на грани", - так охарактеризовал выступление президента США журналист Станислав Натанзон. В целом Джо Байден разочаровал, но при этом умудрился сохранить интригу, комментируя планы насчёт России.

Выступление Джо Байдена транслировалось на сайте Белого дома, американских телеканалах, а также различных площадках в интернете.

"Заявление такое, на грани: и туда и сюда. С одной стороны, Россия должна ответить, с другой стороны, мы должны встретиться в Европе. И в конце, вы видите, Байден сказал, что мы должны выработать некий Modus Vivendi, то есть как бы условия совместной жизни, условия общения - как мы будем общаться с Владимиром Путиным", - прокомментировал услышанное от американского президента Натанзон в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

В самом начале выступления глава Белого дома заявил: уверен в том, что ни Россия, ни США не хотят войны и стремятся к миру. Сейчас администрации Байдена и Путина обсуждают возможность саммита двух президентов. Американский политик сообщил, что предложил своему русскому коллеге встретиться летом этого года в Европе. Он подчеркнул: чтобы работать с Россией, важно иметь возможность переговорить с Владимиром Путиным напрямую.

Практически вся речь Джо Байдена состояла из пересказа телефонного разговора с Владимиром Путиным. Зрители стрима на "Соловьёв Live" были явно разочарованы.

"И это я ждал два часа?" - недоумевает Андрей Колесников.

"Три минуты ни о чём. Пустота. Нечего обсуждать", - написала Наталья Д.

"Мощное выступление Бидона - бессодержательная мявкатня, ничего не понятно, в голове у него полная "каша", - саркастично прокомментировала увиденное Инна Шнайдер.

"Спасибо, Джо! Ничего не понял, но очень интересно!" - отписался Sarge Baker.

"Нужно догадываться по умолчаниям", - написал о сумевшем сохранить интригу американском президенте Роман Багров.