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"Заявка принята": Президент Туркмении замахнулся на всю линейку российского Aurus

12 августа 2019, 09:54  •  127 • Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым на первом КЭФе осмотрели эксклюзивный российский лимузин Aurus Senat. При этом глава государства выразил желание приобрести всю линейку Aurus, на что российский премьер отметил: "Заявка принята".
Еще одна эксклюзивная версия российского лимузина Aurus Senat стала доступна широкой публике - в цвете Lustre White (искрящийся белый). Как отмечает "Интерфакс", автомобиль специально создали в единственном экземпляре в июле этого года к показу на первом Каспийском экономическом форуме (КЭФ) в Туркменистане.
Президент республики Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел новинку вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и, судя по его решению, был весьма впечатлен. Так, глава Туркмении замахнулся на всю линейку российского Aurus, отметив, что республика хотела бы приобрести ее.
"Заявка принята", - коротко ответил на это российский премьер.
Отмечается, что салон эксклюзивной отечественной новинки выполнен в светлых тонах. Сам трехтонный автомобиль способен за 6 секунд разогнаться до 100 км/час. А все благодаря гибридной установке, мощность которой достигает 660 лошадиных сил. Кроме того, Aurus оборудован 9-ступенчатой коробкой передач, которую разработали отечественные конструкторы. А также имеются современные системы помощи водителю.

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