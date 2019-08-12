"Заявка принята": Президент Туркмении замахнулся на всю линейку российского Aurus

Еще одна эксклюзивная версия российского лимузина Aurus Senat стала доступна широкой публике - в цвете Lustre White (искрящийся белый). Как отмечает "Интерфакс", автомобиль специально создали в единственном экземпляре в июле этого года к показу на первом Каспийском экономическом форуме (КЭФ) в Туркменистане.

Президент республики Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел новинку вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и, судя по его решению, был весьма впечатлен. Так, глава Туркмении замахнулся на всю линейку российского Aurus, отметив, что республика хотела бы приобрести ее.

"Заявка принята", - коротко ответил на это российский премьер.

Отмечается, что салон эксклюзивной отечественной новинки выполнен в светлых тонах. Сам трехтонный автомобиль способен за 6 секунд разогнаться до 100 км/час. А все благодаря гибридной установке, мощность которой достигает 660 лошадиных сил. Кроме того, Aurus оборудован 9-ступенчатой коробкой передач, которую разработали отечественные конструкторы. А также имеются современные системы помощи водителю.