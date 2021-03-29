"Завтра войны не будет, но…": Глава Генштаба Украины сделал признание о России

Глава Генштаба Украины оценил вероятность войны с Россией. По его словам, признаков подготовки к конфликту нет, но всё равно - угроза есть.

На Украине признали, что не видят признаков подготовки России к военному вторжению в Незалежную. Тем не менее угроза всё равно есть, заявил главнокомандующий Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак.

В интервью изданию "Гордон" украинский генерал заверил, что завтра-послезавтра война с Россией не начнётся. Потому что для того, чтобы начать конфликт, должны быть совершены некоторые приготовления. Тем не менее Хомчак продолжил настаивать, что "угроза есть".

Мы сегодня не видим тех факторов, которые должны быть. Но, конечно, угроза есть. И есть она, прежде всего, по той причине, что Россия не отказалась от своих планов,

- сказал главнокомандующий ВС Украины.

По сути, то, что сказал украинский генерал, можно назвать "взаимоисключающими параграфами". Потому что, с одной стороны, он заверяет, что никакой опасности нет, а затем утверждает, что угроза есть.

Напомним, что за последние шесть лет в Киеве уже не раз заявляли, что Россия вот-вот нападёт на Украину. Также не раз было заявлено, что российская регулярная армия находится в Донбассе. Тем не менее ни одно из этих утверждений ни разу не подтвердилось.