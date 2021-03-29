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"Завтра войны не будет, но…": Глава Генштаба Украины сделал признание о России
29 марта 2021, 23:55 • 98 • Политика
Глава Генштаба Украины оценил вероятность войны с Россией. По его словам, признаков подготовки к конфликту нет, но всё равно - угроза есть.
На Украине признали, что не видят признаков подготовки России к военному вторжению в Незалежную. Тем не менее угроза всё равно есть, заявил главнокомандующий Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак.
В интервью изданию "Гордон" украинский генерал заверил, что завтра-послезавтра война с Россией не начнётся. Потому что для того, чтобы начать конфликт, должны быть совершены некоторые приготовления. Тем не менее Хомчак продолжил настаивать, что "угроза есть".
- сказал главнокомандующий ВС Украины.
По сути, то, что сказал украинский генерал, можно назвать "взаимоисключающими параграфами". Потому что, с одной стороны, он заверяет, что никакой опасности нет, а затем утверждает, что угроза есть.
Напомним, что за последние шесть лет в Киеве уже не раз заявляли, что Россия вот-вот нападёт на Украину. Также не раз было заявлено, что российская регулярная армия находится в Донбассе. Тем не менее ни одно из этих утверждений ни разу не подтвердилось.
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