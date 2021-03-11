"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие кораблей НАТО оценил военкор

Прибытие кораблей НАТО в Одессу - поистине праздничный день для "украинских патриотов". По словам военкора Дмитрия Стешина, на фоне такого события Украина уже "завтра будет возвращать Крым".

В своём Telegram-канале военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин прокомментировал заход противоминной группы НАТО в одесский порт.

"Завтра Украина будет возвращать Крым. Очень спешат, заседание СНБО перенесли с пятницы на четверг. Будут разрабатывать Стратегию!" - иронично отметил он.

По словам военкора, сделано это на самом деле под заход противоминной турецко-румынско-испанской эскадры в Одессу.

"Четыре тральщика. В пятницу уже свалят, от греха", - написал он, отметив, что тем не менее это не отменит праздник в Киеве.

"Иллюминация, слёзы счастья. Нет-нет, да и пустится в пляс по улице простой украинец, прохожие таким хлопают - счастье-то какое, божечки, наши пришли!" - написал военкор.

По словам Стешина, хотя бы на короткий промежуток времени украинцы смогут представить, как теперь погонят "москалей" "восвояси, за серые леса, за бездонные болота, где не растёт ничего слаще морковки, зима шесть месяцев и волки в подъезды греться забегают".

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что в Донбассе могут устроить провокацию для осуществления замыслов НАТО. Он отмечает, что уже сейчас очевидно, что украинская сторона ведёт подготовку: к границам стягивают бойцов, открыто воздушное пространство для самолётов НАТО.

"Украина открыла воздушное пространство для самолётов НАТО - для быстрой переброски, плюс приходят сведения о том, что будет провокация для того, чтобы узаконить присутствие НАТО на территории Украины в качестве миротворцев, которые будут спасать Украину от "агрессивного Донбасса, на котором стоит Российская армия", - заявил он.