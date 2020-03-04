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"Завтра отправим Незнайку обратно на Луну": Власти Украины послали старого премьера и выбрали нового
04 марта 2020, 09:35 • 129 • Политика
Председатель парламента Украины Дмитрий Разумков сообщил, что глава правительства страны Алексей Гончарук намерен уйти в отставку. Он уже поставил в известность Верховную раду соответствующим заявлением. "Завтра отправим Незнайку обратно на Луну", - произнёс народный депутат Максим Бужанский после голосования по Гончаруку.
Портал "Страна.ua" вёл текстовую трансляцию заседания фракции "Слуга народа". На повестке стояло два вопроса: перезагрузка кабинета министров и отчёт силовиков. Присутствовавший на заседании президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить новым премьер-министром вице-премьера Дениса Шмыгаля.
В 19:54 по киевскому времени (20:54 мск) Алексей Гончарук обратился в окружной административный суд (ОАСК). Он попросил официального запрета принимать решение о его отставке до того, как дело будет рассмотрено по существу. Украинский портал сообщил, что страница суда с подробностями сразу после обращения Гончарука перестала загружаться. СМИ писали, что через ОАСК экс-премьер намеревается оспорить свою отставку. Опровержение этой информации от кабмина появилось только в 20:33 по киевскому времени.
Состоялось сигнальное голосование. По данным портала "Страна.ua", Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром. Генеральным прокурором Украины стал Сергей Ионушас. Кстати, раньше он работал, в числе прочего, юристом "Квартала 95" - юмористического коллектива, который много лет возглавлял Владимир Зеленский. Есть существенные изменения и в кабмине.
"Завтра отправим Незнайку обратно на Луну", - произнёс народный депутат Максим Бужанский, озвучивая результаты сигнального голосования, посвящённого отставке Гончарука.
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