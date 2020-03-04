"Завтра отправим Незнайку обратно на Луну": Власти Украины послали старого премьера и выбрали нового

Портал "Страна.ua" вёл текстовую трансляцию заседания фракции "Слуга народа". На повестке стояло два вопроса: перезагрузка кабинета министров и отчёт силовиков. Присутствовавший на заседании президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить новым премьер-министром вице-премьера Дениса Шмыгаля.

В 19:54 по киевскому времени (20:54 мск) Алексей Гончарук обратился в окружной административный суд (ОАСК). Он попросил официального запрета принимать решение о его отставке до того, как дело будет рассмотрено по существу. Украинский портал сообщил, что страница суда с подробностями сразу после обращения Гончарука перестала загружаться. СМИ писали, что через ОАСК экс-премьер намеревается оспорить свою отставку. Опровержение этой информации от кабмина появилось только в 20:33 по киевскому времени.

Состоялось сигнальное голосование. По данным портала "Страна.ua", Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром. Генеральным прокурором Украины стал Сергей Ионушас. Кстати, раньше он работал, в числе прочего, юристом "Квартала 95" - юмористического коллектива, который много лет возглавлял Владимир Зеленский. Есть существенные изменения и в кабмине.

"Завтра отправим Незнайку обратно на Луну", - произнёс народный депутат Максим Бужанский, озвучивая результаты сигнального голосования, посвящённого отставке Гончарука.