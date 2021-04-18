Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за &q...
Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "о...
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
Украинский посол был серьёзен, но вызвал лишь ухмылку: "Удивительный челове...
Главная / Политика

"Завтра не будет вашего Киева": Жириновский заявил о кнопке, которая решит все проблемы Крыма

18 апреля 2021, 22:25  •  10 • Политика
Владимир Жириновский заявил о кнопке, которая решит все проблемы Крыма с водой. Мол, нажать эту кнопку - и "завтра не будет вашего Киева", который устроил водную блокаду.
Депутат Госдумы Владимир Жириновский полагает, что в Крыму должно жить больше людей. Однако для начала следует решить проблему с водой. Причём, с точки зрения Жириновского, решение должно быть радикальным. О своей позиции он рассказал в беседе с "Радио КП".
"Но воды не хватает? Так давайте заставим в ультимативном порядке запустить канал из Днепра туда, в Крым, воду, - сказал Жириновский, добавив, что подобная схема была реализована в советское время. - И показать: вот кнопка, завтра не будет вашего Киева, если воду не пустите сегодня вечером. Они ж испугаются".
Однако, по словам Жириновского, такие жёсткие предложения никогда не звучали. Мы выбрали иной путь решения проблемы. Это поиск воды, в том числе в артезианских колодцах, например, под Азовским морем, говорит политик.
В целом депутат отметил, что вода в Крыму есть. Просто "кто-то чудит - взяли и запруду поставили". В результате целый полуостров вынужден был столкнуться с проблемами. Словом, позиция Жириновского заключается в том, чтобы "через Дон выпустить в Чёрное море", и в этом случае "давно бы рухнула Украина". Без Днепра не было бы жизни и над Киевом (равно, как и над другими городами Украины) "развевался бы русский флаг", сказал Жириновский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



10
Источник
Похожие новости
18 апреля 2021, 04:05
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём стыдливо умолчал Запад
18 апреля 2021, 00:25
Захарова напомнила Чехии о расплате за "фокусы" с дипломатами: "Праге хорошо известно…"
18 апреля 2021, 02:15
"Интернировать минимум 30 человек": Раскрыты планы ликвидации Лукашенко, его семьи и соратников
18 апреля 2021, 13:15
Раскрыты детали разговора Путина и Байдена о госперевороте
18 апреля 2021, 13:15
Военные пошли против Байдена: в Пентагоне отказываются подчиняться - WSJ
18 апреля 2021, 15:05
США отказались от Украины, но Киев "плачет и продолжает есть кактус"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 апреля 2021, 02:10
Зеленский потребовал от Байдена "ответить за слова"
15 апреля 2021, 19:15
Украинские катера "пободались" с русскими в Азовском море. Киеву напомнили об опыте Порошенко
13 апреля 2021, 02:10
Украинцам собрались объяснить, за что они будут проливать кровь
14 апреля 2021, 12:05
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснение
16 апреля 2021, 02:35
ФСБ России обвинили в провокации. Украинцам не поверили: "Может, им спьяну показалось?"
13 апреля 2021, 19:35
Россия приняла вызов и спокойно наблюдает за провалом США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.