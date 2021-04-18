"Завтра не будет вашего Киева": Жириновский заявил о кнопке, которая решит все проблемы Крыма

Владимир Жириновский заявил о кнопке, которая решит все проблемы Крыма с водой. Мол, нажать эту кнопку - и "завтра не будет вашего Киева", который устроил водную блокаду.

Депутат Госдумы Владимир Жириновский полагает, что в Крыму должно жить больше людей. Однако для начала следует решить проблему с водой. Причём, с точки зрения Жириновского, решение должно быть радикальным. О своей позиции он рассказал в беседе с "Радио КП".

"Но воды не хватает? Так давайте заставим в ультимативном порядке запустить канал из Днепра туда, в Крым, воду, - сказал Жириновский, добавив, что подобная схема была реализована в советское время. - И показать: вот кнопка, завтра не будет вашего Киева, если воду не пустите сегодня вечером. Они ж испугаются".

Однако, по словам Жириновского, такие жёсткие предложения никогда не звучали. Мы выбрали иной путь решения проблемы. Это поиск воды, в том числе в артезианских колодцах, например, под Азовским морем, говорит политик.

В целом депутат отметил, что вода в Крыму есть. Просто "кто-то чудит - взяли и запруду поставили". В результате целый полуостров вынужден был столкнуться с проблемами. Словом, позиция Жириновского заключается в том, чтобы "через Дон выпустить в Чёрное море", и в этом случае "давно бы рухнула Украина". Без Днепра не было бы жизни и над Киевом (равно, как и над другими городами Украины) "развевался бы русский флаг", сказал Жириновский.