Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбас...
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё&...
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услы...
Главная / Политика

"Завтра Навальный позвонит Путину": Сенсационный звонок оппозиционера оказался пустышкой

21 декабря 2020, 22:05  •  53 • Политика
Алексей Навальный опубликовал новые "доказательства" по делу о его отравлении. Разоблачение последовало незамедлительно. "Завтра Алексей позвонит Путину, представится Шойгу и скажет, что потерял коды к ядерному чемоданчику. И Путин ему их продиктует", - комментируют в Сети.
Алексей Навальный утверждает, что якобы разговаривал по телефону с "членами группы сотрудников ФСБ", которых оппозиционный блогер обвиняет в своём отравлении. Разбор "беседы" провела журналистка Юлия Витязева.
Речь идёт о видео, в котором Алексей Навальный прикинулся помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева. Собеседником выступил "отравитель" из ФСБ Константин Кудрявцев.
Внимание Витязевой привлёк фрагмент, где Навальный спрашивает у своего "отравителя" про Томск и Омск, а тот даже не может вспомнить, о чём речь. Потом Навальный спрашивает про 25-е число, не уточнив месяц.
Но абонент, не знающий про Томск/Омск, типа должен понять, о чём речь, да. В общем, я разочарована. И судя по первой реакции неполживых бложиков, не только я,
- комментирует видео Витязева.
Завтра Алексей позвонит Путину, представится Шойгу и скажет, что потерял коды к ядерному чемоданчику. И Путин ему их продиктует,
- иронизирует "Голос Мордора".
Напомним, по версии Навального, его дважды отравили ядом "Новичок", но он каким-то чудом выжил. А затем он пробил "отравителей" из ФСБ по базам данных телефонных звонков и выяснил их имена.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
21 декабря 2020, 16:35
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришлось генералу
21 декабря 2020, 09:15
Не Тихановская и не Цепкало: политолог назвал преемника Лукашенко
21 декабря 2020, 16:35
"Кто же может быть крысой?" Никита Михалков показал прямые оскорбления Путина и указал на виновного
21 декабря 2020, 05:35
Никита Михалков вскрыл технологию лжи: "Я не хочу, чтобы людей обманывали за мой счёт!"
21 декабря 2020, 18:25
"Это даже не Формула-1": Путин сделал жёсткое предупреждение военным
21 декабря 2020, 12:55
Россия переиграла США и Японию, сделав шаг на опережение: Курилы укрыли "противоракетным колпаком"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 декабря 2020, 04:50
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё" о ЦРУ
19 декабря 2020, 02:15
Никита Михалков получил фотографии заказавших кампанию против него: "Кручёные-верченые..."
21 декабря 2020, 10:10
Время расплаты для Эрдогана пришло
15 декабря 2020, 16:40
Исчезновение Украины уже неотвратимо – прозрение видного майданщика
16 декабря 2020, 05:30
Когда начнётся война за Белоруссию между Россией и США? Эксперт назвал примерную дату
15 декабря 2020, 01:05
В США выбирают президента, теперь по-настоящему: Трамп впереди, но Байден дышит в спину
15 декабря 2020, 04:45
Пророк с форума: Бунты в США предсказал Джон Тайтор, теперь Штаты в ожидании "молниеносного удара"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.