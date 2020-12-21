"Завтра Навальный позвонит Путину": Сенсационный звонок оппозиционера оказался пустышкой

Алексей Навальный утверждает, что якобы разговаривал по телефону с "членами группы сотрудников ФСБ", которых оппозиционный блогер обвиняет в своём отравлении. Разбор "беседы" провела журналистка Юлия Витязева.

Речь идёт о видео, в котором Алексей Навальный прикинулся помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева. Собеседником выступил "отравитель" из ФСБ Константин Кудрявцев.

Внимание Витязевой привлёк фрагмент, где Навальный спрашивает у своего "отравителя" про Томск и Омск, а тот даже не может вспомнить, о чём речь. Потом Навальный спрашивает про 25-е число, не уточнив месяц.

Но абонент, не знающий про Томск/Омск, типа должен понять, о чём речь, да. В общем, я разочарована. И судя по первой реакции неполживых бложиков, не только я,

- комментирует видео Витязева.

Завтра Алексей позвонит Путину, представится Шойгу и скажет, что потерял коды к ядерному чемоданчику. И Путин ему их продиктует,

- иронизирует "Голос Мордора".

Напомним, по версии Навального, его дважды отравили ядом "Новичок", но он каким-то чудом выжил. А затем он пробил "отравителей" из ФСБ по базам данных телефонных звонков и выяснил их имена.