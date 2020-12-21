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"Завтра Навальный позвонит Путину": Сенсационный звонок оппозиционера оказался пустышкой
21 декабря 2020, 22:05 • 53 • Политика
Алексей Навальный опубликовал новые "доказательства" по делу о его отравлении. Разоблачение последовало незамедлительно. "Завтра Алексей позвонит Путину, представится Шойгу и скажет, что потерял коды к ядерному чемоданчику. И Путин ему их продиктует", - комментируют в Сети.
Алексей Навальный утверждает, что якобы разговаривал по телефону с "членами группы сотрудников ФСБ", которых оппозиционный блогер обвиняет в своём отравлении. Разбор "беседы" провела журналистка Юлия Витязева.
Речь идёт о видео, в котором Алексей Навальный прикинулся помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева. Собеседником выступил "отравитель" из ФСБ Константин Кудрявцев.
Внимание Витязевой привлёк фрагмент, где Навальный спрашивает у своего "отравителя" про Томск и Омск, а тот даже не может вспомнить, о чём речь. Потом Навальный спрашивает про 25-е число, не уточнив месяц.
- комментирует видео Витязева.
- иронизирует "Голос Мордора".
Напомним, по версии Навального, его дважды отравили ядом "Новичок", но он каким-то чудом выжил. А затем он пробил "отравителей" из ФСБ по базам данных телефонных звонков и выяснил их имена.
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