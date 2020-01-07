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"Завтра начнут на русских хакеров кивать": Захарова высмеяла "ошибку" США с письмом о выводе войск из Ирака

07 января 2020, 19:24  •  60 • Политика
Официальный представитель МИД Мария Мария Захарова высмеяла США, "по ошибке" отправивших в Ирак письмо о выводе своих войск. "Предлагаю зафиксировать слово "ошибка", а то завтра опять начнут на "русских хакеров" или RT кивать", - высказалась Захарова в своём Facebook.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила "зафиксировать" признание США ошибкой документ о предполагаемом выводе их войск из Ирака. "Предлагаю зафиксировать слово "ошибка", а то завтра опять начнут на "русских хакеров" или RT кивать", — высказалась Мария Захарова в своём Facebook.
Этими словами она ответила на сообщение CNN о том, что в правительстве США назвали ошибкой отправленное Ираку сообщение о готовящемся выводе американских военных из страны. Марк Милли, председатель объединённого комитета начальников штабов, отметил, что это был всего лишь "черновик".
Ранее Мария Захарова дала свой комментарий по поводу атаки США на аэропорт Багдада, в результате которой был убит генерал КСИР Касем Сулеймани. Анализируя информацию по ракетному удару, российский дипломат указала на странности с этой атакой. Она напомнила, что "за осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совбез ООН с проектом заявления председателя", заметив поначалу, что "Вашингтон в СБ не обращался", предположив, что "мировая реакция его не интересовала".

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