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"Завтра люди в Грузии погибнут от голода": Саакашвили предсказал землякам катастрофу

13 мая 2020, 15:55  •  75 • В мире
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который теперь руководит украинским исполнительным комитетом национального совета реформ, сделал суровое предсказание для своих земляков. Грузия осталась недовольна назначением Саакашвили и отозвала посла. В ответ экс-президент заявил в телеэфире, что это его родина нуждается в Украине, а не наоборот. Если прервать эти отношения, то "завтра люди в Грузии погибнут от голода", - заявил экс-президент.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил на критику после того, как его назначили главой исполнительного комитета национального совета реформ на Украине. В Грузии возмутились назначением Саакашвили: на родине к экс-президенту ещё остались вопросы, там на него возбудили несколько уголовных дел. На критику бывший глава государства ответил, выступая на телеканале Mtavari Arxi.
Он напомнил, что Украина больше, чем Грузия, территориально. И "исходя из размеров" это Грузия нуждается в Украине, а не наоборот. Саакашвили перечислил, какие продукты его земляки закупают у украинцев: например, зерновые, мясо и молоко. А на Украину поставляют множество товаров.
"Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии погибнут от голода", - считает Саакашвили.
Отметим, что назначение повлияло на отношения двух стран. В Тбилиси оскорбились назначением Саакашвили на новый пост и отозвали своего посла из страны. В Грузии посчитали, что это станет проблемой для отношений двух стран. При этом министр иностранных дел Давид Залкалиани, пишет РБК со ссылкой на грузинский "Первый канал", заявлял, что пока речь не идёт о полном разрыве дипломатических отношений с Киевом. Однако у Грузии "есть вопросы" из-за этого назначения.

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