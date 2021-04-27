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"Завтра гражданская война": Генералы "ткнули носом" Макрона в его ошибки

27 апреля 2021, 18:10  •  282 • Политика
Генералы и офицеры французской армии написали президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо с просьбой принять меры по снижению исламизма в стране.
Более тысячи офицеров различного ранга и 20 отставных генералов написали главе Франции Эммануэлю Макрону коллективное письмо. В нём они говорят об опасности, которая угрожает стране из-за повышения исламизма. Во Франции уже растут различные анклавы, где законы страны не соблюдаются.
"Настал серьёзный час, Франция в опасности, ей грозит смертельная опасность, призываем президента спасти страну от развала. Помните, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием", говорится в письме.
Офицеры заявили, что у них мощная поддержка со стороны служащих силовиков. Они обвиняют нынешнего президента Франции в том, что его правление превратило сотрудников правоохранительных органов в "козлов отпущения" в ходе протестов "жёлтых жилетов".
В заключение своего обращения генералы призвали власть к решительным действиям. Они написали, что промедление невозможно, иначе "завтра гражданская война может положить конец ситуации, а Макрону придётся отвечать за тысячи смертей".

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