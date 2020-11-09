"Завтра будет жарче": Из Турции в Азербайджан после боёв в Шуше перебросили Ил-76 - источник

Азербайджан накануне настаивал на взятии города Шуша в Нагорном Карабахе, а это означало, что и Степанакерт взять будет проще. А если падёт столица, то можно будет заявить о господстве Азербайджана в Карабахе. Однако армянская сторона, а также представители Нагорного Карабаха и русские военкоры заявили, что бои в Шуше идут тяжёлые, однако о победе Баку говорить рано.

Тем не менее, как и рассказывал ранее Царьград, азербайджанский "праздник", напугавший людей, перетёк на улицы крупнейших городов России. После автопробегов с флагами Турции и Азербайджана последовали задержания.

Теперь источники, отслеживающие передвижения самолётов, заявили, что из Турции в Азербайджан прибывает Ил-76ТД-90ВД. Кроме того, в Ереван из Моздока прилетел Ил-76МД.

"Чует моё сердце, завтра будет жарче, чем вчера", - говорят авторы канала "Синяя борода", публикуя скриншоты передвижения самолётов на карте.