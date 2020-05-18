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"Заврались!": Венедиктов и Шевченко подняли бучу из-за статистики Поповой по тестам на коронавирус

18 мая 2020, 22:55  •  102 • Политика
Либеральные журналисты Алексей Венедиктов и Максим Шевченко подняли бучу из-за статистики Анны Поповой по тестам на коронавирус в России. "Как так?" - недоумевал первый. "Заврались!" - резюмировал второй.
Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов усомнился в данных по числу проведённых в России проверок на коронавирус, которые ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова представила президенту Владимиру Путину.
Руководитель ведомства сообщила российскому лидеру, что количество положительных тестов на SARS-CoV-2 составляет около 10-12% от общего числа всех проведённых.
Журналист в Telegram попытался самостоятельно произвести подсчёты, опираясь на данные Поповой, тремя разными способами, но в каждом из случаев пришёл к выводу: "Не бьётся".
Анна Попова бежала, хвостиком махнула, яичко упало, но не разбилось. Как так? - подытожил он.
Фото: скриншот Telegram/Макс атакует!
Ответ, однако, пришёл со стороны другого известного либерала - журналиста Максима Шевченко.
Алексей Алексеевич, чего гадать-то? Надо просто и громко сказать: "Заврались!" - написал он в Telegram.

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