"Заврались!": Венедиктов и Шевченко подняли бучу из-за статистики Поповой по тестам на коронавирус

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов усомнился в данных по числу проведённых в России проверок на коронавирус, которые ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова представила президенту Владимиру Путину.

Руководитель ведомства сообщила российскому лидеру, что количество положительных тестов на SARS-CoV-2 составляет около 10-12% от общего числа всех проведённых.

Журналист в Telegram попытался самостоятельно произвести подсчёты, опираясь на данные Поповой, тремя разными способами, но в каждом из случаев пришёл к выводу: "Не бьётся".

Анна Попова бежала, хвостиком махнула, яичко упало, но не разбилось. Как так? - подытожил он.

Фото: скриншот Telegram/Макс атакует!

Ответ, однако, пришёл со стороны другого известного либерала - журналиста Максима Шевченко.