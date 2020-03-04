"Завоёваны силой": В США дошли до сравнения Крыма с прибалтийскими республиками

США постарались в очередной раз объяснить свою позицию по Крыму. Постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что они не собираются признавать присоединение полуострова к России. В стране убеждены, что сложилась такая же ситуация, как и с присоединением прибалтийских республик к СССР.

"Мы никогда не соглашались с мнением, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были завоёваны силой. Мы никогда не соглашались, что они были социалистическими республиками и законной частью России", - передаёт заявление Гилмора РИА Новости.

В США ждут, что Россия когда-нибудь изменит свою позицию по Крыму.

Напомним, до этого о своей позиции по Крыму в передаче Владимира Соловьёва рассказала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Политик напомнила, что присоединение полуострова к России было волей крымчан, высказанной на референдуме. Она также рассказала, что после переворота на Украине находилась в Киеве. Поклонская утверждает, что тогда сделала выбор "не изменять присяге и служить народу". Депутат напомнила, что сразу после этого было возбуждено уголовное дело о государственном перевороте.

"Первое уголовное дело, которое было возбуждено в начале декабря 2013 года, - по факту государственного переворота и попытки захватить государственную власть. Вот это уголовное дело по сей день где-то в шкафчиках валяется. И Владимир Александрович (Зеленский. - Ред.) молчит. А где оно, куда оно подевалось?" - спросила депутат.