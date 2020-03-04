Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Никакие религии не в обиде, а Бог в Конституции теперь будет
Почему у России нет истребителей пятого поколения?
Новый "лидер" по заболеваемости потеснил Китай? Что известно о коронав...
"Власти скрывают эпидемию коронавируса в Москве"? Блогеры раскрыли наг...
Главная / В мире

"Завоёваны силой": В США дошли до сравнения Крыма с прибалтийскими республиками

04 марта 2020, 02:35  •  77 • В мире
В США дошли до того, что начали сравнивать присоединение Крыма с прибалтийскими республиками. В результате американские политики заявили, что не собираются признавать полуостров абсолютно так же, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР. Постпред страны при ОБСЕ Джеймс Гилмор убеждён, что эти территории были "завоёваны силой".
США постарались в очередной раз объяснить свою позицию по Крыму. Постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что они не собираются признавать присоединение полуострова к России. В стране убеждены, что сложилась такая же ситуация, как и с присоединением прибалтийских республик к СССР.
"Мы никогда не соглашались с мнением, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были завоёваны силой. Мы никогда не соглашались, что они были социалистическими республиками и законной частью России", - передаёт заявление Гилмора РИА Новости.
В США ждут, что Россия когда-нибудь изменит свою позицию по Крыму.
Напомним, до этого о своей позиции по Крыму в передаче Владимира Соловьёва рассказала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Политик напомнила, что присоединение полуострова к России было волей крымчан, высказанной на референдуме. Она также рассказала, что после переворота на Украине находилась в Киеве. Поклонская утверждает, что тогда сделала выбор "не изменять присяге и служить народу". Депутат напомнила, что сразу после этого было возбуждено уголовное дело о государственном перевороте.
"Первое уголовное дело, которое было возбуждено в начале декабря 2013 года, - по факту государственного переворота и попытки захватить государственную власть. Вот это уголовное дело по сей день где-то в шкафчиках валяется. И Владимир Александрович (Зеленский. - Ред.) молчит. А где оно, куда оно подевалось?" - спросила депутат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
03 марта 2020, 22:35
"Российская чума" без боя взяла пытавшего и убивавшего русских на Украине
03 марта 2020, 22:35
"Испепеляющие машины" для турок: На фоне обострения в Идлибе инсайдеры вспомнили о "Солнцепёках"
03 марта 2020, 18:30
«Подозрение подтвердилось у одного человека»: на Украине сообщили о первом случае заражения коронавирусом
03 марта 2020, 19:30
«В рамках операции «Весенний щит»: Турция сообщила об уничтожении самолёта ВВС Сирии
04 марта 2020, 00:35
МОК решил не оправдываться? В организации молчат о поддельных подписях Родченкова
04 марта 2020, 00:35
"Нашу армию народ стал приглашать в такое количество стран...": Соловьёв иронично ответил туркам
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 марта 2020, 00:30
«Ранее подобные машины не выпускались»: чем уникален новейший российский бронеавтомоб...
04 марта 2020, 00:35
МОК решил не оправдываться? В организации молчат о поддельных подписях Родченкова
04 марта 2020, 00:35
Трамп принял предложение Путина: В ближайшее время будет согласована встреча "яд...
04 марта 2020, 00:35
"Нашу армию народ стал приглашать в такое количество стран...": Соловьёв ир...
04 марта 2020, 00:35
"Пенсионная реформа неэффективна": Экономист заявил о нарушенных связях зар...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 февраля 2020, 22:09
"Только попробуйте поднять хоть один самолёт в воздух": Кедми объяснил, как России урезонить Турцию
26 февраля 2020, 03:09
"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские журналистки обиделись на Лаврова
29 февраля 2020, 02:39
Турция погибнет, а Россия наберётся сил: Греческие старцы предсказали мировую войну
02 марта 2020, 06:39
"Он нарушил "негласное правило": Политтехнолог прокомментировал статью Bloomberg о Мишустине
28 февраля 2020, 13:39
Турки нанесли новое поражение русским, отобрав ключевой город Идлиба
29 февраля 2020, 02:39
"Турки ещё те олени": Военкор заявил о самоуверенности бойцов Эрдогана - "на грани слабоумия, без отваги"
29 февраля 2020, 18:54
России посадить боевые самолёты. Немедленно: "Битва" за Идлиб развернулась в Совбезе ООН
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.