"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова. Мнение Хазина

Ведущий "Царьград. Главное" Юрий Пронько попросил экономиста Михаила Хазина прокомментировать снятие программы Никиты Михалкова с эфира и последующий бойкот режиссёра.

"Что происходит, на ваш взгляд? Что так возмутило, на какую мозоль Никита Сергеевич надавил так, что завизжали по полной программе?" - поинтересовался Пронько.

В ответ Хазин поблагодарил Никиту Сергеевича за рекламу, поскольку и отсылка к его мнению была использована в эфире режиссёера, и заметил, что произошло очевидное.

"Вы поймите, Герман Греф – это, в рамках его (Грефа - ред.) понимания, фигура абсолютно не критикуемая. Это великий человек, о котором можно говорить только в превосходных тонах. Но это, кстати, типовая ситуация", - ответил Хазин, показав, что Михалков просто перешёл эту невидимую черту, сказав свою правду. В результате и случилось то, что случилось - программу рекомендовали снять с эфира.

Он привёл собственный пример, когда ругался с какими-то представителями РАО ЕЭС в бытность Чубайса.

"Я что-то там сказал по поводу действий Чубайса. Был просто дикий вопль. Они орали, брызгали слюной, топали ногами и кричали: "Как вы смеете столь выдающегося человека!.." И так далее и тому подобное. И таких историй много", - заметил Хазин.

О том, как "Бесогон" Никиты Михалкова снимали с эфира Царьград рассказывал чуть раньше.