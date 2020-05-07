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"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова. Мнение Хазина

07 мая 2020, 04:10  •  52 • Политика
В эфире "Царьград. Главное" экономист Михаил Хазин высказал свою точку зрения на то, почему режиссёр Никита Михалков заставил всех "завизжать по полной программе". По мнению эксперта, Михалков замахнулся на главу Сбербанка Германа Грефа, который в собственных глазах - фигура не критикуемая, и режиссёр получил бойкот.
Ведущий "Царьград. Главное" Юрий Пронько попросил экономиста Михаила Хазина прокомментировать снятие программы Никиты Михалкова с эфира и последующий бойкот режиссёра.
"Что происходит, на ваш взгляд? Что так возмутило, на какую мозоль Никита Сергеевич надавил так, что завизжали по полной программе?" - поинтересовался Пронько.
В ответ Хазин поблагодарил Никиту Сергеевича за рекламу, поскольку и отсылка к его мнению была использована в эфире режиссёера, и заметил, что произошло очевидное.
"Вы поймите, Герман Греф – это, в рамках его (Грефа - ред.) понимания, фигура абсолютно не критикуемая. Это великий человек, о котором можно говорить только в превосходных тонах. Но это, кстати, типовая ситуация", - ответил Хазин, показав, что Михалков просто перешёл эту невидимую черту, сказав свою правду. В результате и случилось то, что случилось - программу рекомендовали снять с эфира.
Он привёл собственный пример, когда ругался с какими-то представителями РАО ЕЭС в бытность Чубайса.
"Я что-то там сказал по поводу действий Чубайса. Был просто дикий вопль. Они орали, брызгали слюной, топали ногами и кричали: "Как вы смеете столь выдающегося человека!.." И так далее и тому подобное. И таких историй много", - заметил Хазин.
О том, как "Бесогон" Никиты Михалкова снимали с эфира Царьград рассказывал чуть раньше.

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