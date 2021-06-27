"Зависшие" корабли возле Японии вызвали беспокойство. Захарова уже дала намёк

В Японии сообщили, что в территориальные воды страны зашли четыре патрульных корабля Китая.

Четыре корабля КНР были замечены 26 июня у островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао). Данная территория является спорной для государств. По информации агентства "Киодо", иностранные суда несколько часов пробыли в водах Японии. По версии СМИ, патрульные корабли КНР пытались приблизиться к японским рыболовецким судам.

В Японии указывают, что это уже 26-й заход кораблей Китая с начала года. При этом на сей раз на одном из судов была замечена автоматическая пушка, передаёт РИА Новости.

Ранее китаевед Николай Вавилов не исключил, что в отношении Китая ряд стран могут устроить провокацию по аналогии с той, что произошла у Крыма с эсминцем Defender.

К тому же, как отметила в своём телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, по официальным заявлениям политиков ЕС и США чётко прослеживается антикитайская линия.

Кроме того, добавила Захарова, от них не отстаёт и Япония, которая подвизалась упрочить отношения с США.