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"Зависшие" корабли возле Японии вызвали беспокойство. Захарова уже дала намёк
27 июня 2021, 07:20 • 296 • В мире
В Японии сообщили, что в территориальные воды страны зашли четыре патрульных корабля Китая.
Четыре корабля КНР были замечены 26 июня у островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао). Данная территория является спорной для государств. По информации агентства "Киодо", иностранные суда несколько часов пробыли в водах Японии. По версии СМИ, патрульные корабли КНР пытались приблизиться к японским рыболовецким судам.
В Японии указывают, что это уже 26-й заход кораблей Китая с начала года. При этом на сей раз на одном из судов была замечена автоматическая пушка, передаёт РИА Новости.
Ранее китаевед Николай Вавилов не исключил, что в отношении Китая ряд стран могут устроить провокацию по аналогии с той, что произошла у Крыма с эсминцем Defender.
К тому же, как отметила в своём телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, по официальным заявлениям политиков ЕС и США чётко прослеживается антикитайская линия.
Кроме того, добавила Захарова, от них не отстаёт и Япония, которая подвизалась упрочить отношения с США.
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