"Зависит от "нормандской четвёрки": Украина посулила Донбассу особый статус, но без автономии

Украинские власти заявили, что готовы обсудить особый статус для Донбасса, передаёт Lenta.ru. Власти страны согласны на конституционную реформу, которую должны были провести по Минским соглашениям.

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что особый статус не будет означать автономии или федерации. Речь идёт о дополнительных полномочиях для местного руководства. При этом Ермак подчеркнул, что окончательно судьба Донбасса решится после встречи "нормандской четвёрки" в Париже. Тогда президент Украины сможет вынести этот вопрос в Верховную раду. Во многом решение теперь зависит от встречи в "нормандском формате", пояснил его помощник, слова которого приводит телеканал "360".

Встреча "нормандской четвёрки" пройдет в столице Франции уже в начале следующей недели. На ней об Украине будут говорить президенты России, Франции, глава ФРГ и президент Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил, что во встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского заинтересованы обе стороны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что это будет полезно. Российская сторона хочет понять, что думает сам украинский лидер, несмотря на все "противоречивые заявления" из его офиса. Сергей Лавров считает, что во многом развитие событий зависит от Украины. А первый президент Украины Леонид Кравчук дал наставления Зеленскому, как вести себя с Путиным. Кравчук посоветовал ему сохранять "мужество, волю и смелость заявить об интересах" украинского народа.

Сам же Зеленский сравнил предстоящий диалог с Россией с бегом. Если не обсудить ситуацию в Донбассе с русскими, то получится "бег по беговой дорожке": движение без продвижения вперёд.