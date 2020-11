"Завидует весь мир": Итоги выборов в США - бунт BLM и "летящая походка" Байдена

За минувшую ночь по московскому времени в ситуации с выборами президента США больше ясности не стало.

Оба кандидата выступили перед журналистами, при этом Джо Байден заявил, что не сомневается в своей победе и попросил всех успокоиться. Он уверен, что уже скоро все всё узнают.

Кроме того, он в очередной раз похвалил американскую демократию, признав, правда, что "иногда бывает беспорядочной и требует терпения". "Но это терпение уже более 240 лет вознаграждается системой управления, которой позавидовал весь мир", - заявил демократ, выступая в Уилмингтоне.

Многие по окончании речи Байдена обратили внимание на старческую походку кандидата, которого буквально увела за кулисы Камала Харрис. "Летящей походкой ты вышла из мая", - шутят российские пользователи интернета.

Трамп, в свою очередь, считает, что победил в выборах именно он, причём с "рекордными цифрами". Он пообещал дойти до Верховного суда и наказать демократов, которые "украли у него выборы".

Подсчёт голосов в ряде штатов продолжается и продлится ещё долго: в Неваде бюллетени принимают до 12 ноября, в Джорджии пообещали посчитать голоса за 10 дней. Пока что Байден приближается к Трампу в Пенсильвании и почти догнал его в Джорджии

Федеральный суд США постановил проверять дважды в сутки все почтовые отделения, через которые идут бюллетени. Напомним, Трамп считает, что именно через почту идут основные махинации с бюллетенями в пользу демократов.

Между тем бывший глава аппарата Белого дома Мик Малвэни не исключил, что Дональд Трамп будет баллотироваться на выборы 2024 года, если проиграет в 2020-м.

В Нью-Йорке прошла массовая акция сторонников BLM, которые одинаково против обоих кандидатов. "F*uck Trump, F*ck Biden too, they don’t give a f*ck about you!" ("К чёрту Трампа, к чёрту Байдена, им обоим плевать на вас") - таков лозунг протестующих. Акция закончилась задержаниями.