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"Завидует весь мир": Итоги выборов в США - бунт BLM и "летящая походка" Байдена

06 ноября 2020, 12:10  •  45 • Политика
Коротко о итогах дня в США, где до сих пор не окончены выборы президента. Байден ведёт, Трамп грозит судом и заявляет о "краже выборов", BLM бунтует, а американская почта никак не может доставить бюллетени для подсчёта голосов. Тем временем Джо Байден, выступая перед журналистами, заявил, что американской системе управления "завидует весь мир", после чего ушёл "летящей походкой".
За минувшую ночь по московскому времени в ситуации с выборами президента США больше ясности не стало.
Оба кандидата выступили перед журналистами, при этом Джо Байден заявил, что не сомневается в своей победе и попросил всех успокоиться. Он уверен, что уже скоро все всё узнают.
Кроме того, он в очередной раз похвалил американскую демократию, признав, правда, что "иногда бывает беспорядочной и требует терпения". "Но это терпение уже более 240 лет вознаграждается системой управления, которой позавидовал весь мир", - заявил демократ, выступая в Уилмингтоне.
Многие по окончании речи Байдена обратили внимание на старческую походку кандидата, которого буквально увела за кулисы Камала Харрис. "Летящей походкой ты вышла из мая", - шутят российские пользователи интернета.
Трамп, в свою очередь, считает, что победил в выборах именно он, причём с "рекордными цифрами". Он пообещал дойти до Верховного суда и наказать демократов, которые "украли у него выборы".
Подсчёт голосов в ряде штатов продолжается и продлится ещё долго: в Неваде бюллетени принимают до 12 ноября, в Джорджии пообещали посчитать голоса за 10 дней. Пока что Байден приближается к Трампу в Пенсильвании и почти догнал его в Джорджии
Федеральный суд США постановил проверять дважды в сутки все почтовые отделения, через которые идут бюллетени. Напомним, Трамп считает, что именно через почту идут основные махинации с бюллетенями в пользу демократов.
Между тем бывший глава аппарата Белого дома Мик Малвэни не исключил, что Дональд Трамп будет баллотироваться на выборы 2024 года, если проиграет в 2020-м.
В Нью-Йорке прошла массовая акция сторонников BLM, которые одинаково против обоих кандидатов. "F*uck Trump, F*ck Biden too, they don’t give a f*ck about you!" ("К чёрту Трампа, к чёрту Байдена, им обоим плевать на вас") - таков лозунг протестующих. Акция закончилась задержаниями.

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