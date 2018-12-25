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"Завет-Д" позволит российской артиллерии видеть замаскированные цели — СМИ

25 декабря 2018, 22:39  •  47 • Политика
Издание The National Interest заявила, что сейчас Россия отстает от западных стран из-за устаревших систем обнаружения целей. Комплекс управления огнем "Завет-Д", который должен в ближайшие годы поступить на службу в российские войска, позволит нашей стране существенно сократить разрыв по данному направлению. В числе прочего он позволит российской артиллерии вести огонь и по замаскированным целям.
Как отмечает американское издание, последняя серия испытаний "Завета-Д" должна будет начаться уже в 2019 году. После этого он поступит на службу в ВКС России.
В настоящее время наша страна использует для обнаружение целей модернизированную в 2006-м году машину 1B119 "Реостат". Тем не менее та была создана на базе БТР-Д еще 70-х годов XX века, в потому вскоре будет нуждаться в замене.
Машина "Завет-Д" в свою очередь будет оборудован самыми современными радарами и цифровыми средствами управления. Они позволят ей использовать беспилотники для сбора данных о потенциальных целях. Кроме того, "Завет-Д" будет отличаться гораздо большей мобильностью — его даже можно будет сбрасывать в район боевых действий с самолета.
"Утро.ру" отмечает, что западные эксперты уверены, что именно перспективная машина управления огнем позволит раскрыть потенциал и других инновационных новинок российского оборонпрома.

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