"Завещание" Абэ? Кандидат в премьеры Японии раскрыл позицию по Курилам

Кандидат в премьеры Японии Ёсихидэ Суга раскрыл свою позицию по Курильским островам. Судя по его высказыванию, этот вопрос ему "завещал" предыдущий премьер Японии Синдзо Абэ, активно добивавшийся возврата Курильских островов. Суга заявил, что позиция Японии не изменится.

Ранее появилась информация, что 71-летний Ёсихидэ Суга собирается претендовать на пост премьер-министра. Генсека кабмина Японии называли "правой рукой" Абэ.

Напомним, что несколько дней назад стало известно об уходе Синдзо Абэ. Он заявил, что покидает пост премьер-министра Японии из-за проблем со здоровьем.

Требование Японии вернуть Курильские острова больше не будет так часто звучать после отставки премьер-министра страны Синдзо Абэ. Такое мнение высказал заведующий кафедрой востоковедения, доктор исторических наук, профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов.

"Кардинальных изменений не предвидится. За исключением того, что любой другой политический деятель, который займёт пост премьера после Абэ, уже будет менее активным в этом направлении. Будет проявлять меньше энтузиазма. И, наверное, диалог по вопросу заключения мирного договора будет в значительной степени приторможен. Он зайдёт в тупик, так как во многом этот диалог продолжался усилиями лично Абэ", - убеждён востоковед.