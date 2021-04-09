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"Завершит окружение": Киев заявил о непоправимых последствиях трёх "потоков" для Украины
09 апреля 2021, 11:05 • 130 • Политика
Официальный Киев в лице украинского вице-премьера Алексея Резникова заявил о непоправимых последствиях трех газовых "потоков" для Украины. По его словам, "Северный поток-2" "завершит окружение" страны.
По словам Резникова, завершение строительства "Северного потока – 2" №будет иметь вполне предсказуемые последствия" для национальной безопасности Украины. Он отметил, что Украина "будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией".
"При действующих трубопроводах "Северный поток — 1" и "Турецкий поток" "Северный поток — 2" завершит окружение Украины, Польши и балтийских государств, отделив нашу энергетическую безопасность от Западной Европы", - указал он в материале для газеты Wall Street Journal.
Ранее издание Politico сослалось на источник в администрации Соединённых Штатов и сообщило о новом решении Минюста этой страны. В ведомстве утверждены ещё два пакета санкций против газопровода "Северный поток - 2".
В чёрных списках оказалась швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта. Персональные санкции коснутся, по решению Минюста, главы компании Матиаса Варнинга.
Конгресс рассмотрит новые пакеты мер против "Севпотока - 2" в мае. Окончательное решение оставят за Джо Байденом. Пока нет определённых данных, будут ли в окончательных списках Варнинг и его Nord Stream 2 AG.
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