"Завершит окружение": Киев заявил о непоправимых последствиях трёх "потоков" для Украины

Официальный Киев в лице украинского вице-премьера Алексея Резникова заявил о непоправимых последствиях трех газовых "потоков" для Украины. По его словам, "Северный поток-2" "завершит окружение" страны.

По словам Резникова, завершение строительства "Северного потока – 2" №будет иметь вполне предсказуемые последствия" для национальной безопасности Украины. Он отметил, что Украина "будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией".

"При действующих трубопроводах "Северный поток — 1" и "Турецкий поток" "Северный поток — 2" завершит окружение Украины, Польши и балтийских государств, отделив нашу энергетическую безопасность от Западной Европы", - указал он в материале для газеты Wall Street Journal.

Ранее издание Politico сослалось на источник в администрации Соединённых Штатов и сообщило о новом решении Минюста этой страны. В ведомстве утверждены ещё два пакета санкций против газопровода "Северный поток - 2".

В чёрных списках оказалась швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта. Персональные санкции коснутся, по решению Минюста, главы компании Матиаса Варнинга.

Конгресс рассмотрит новые пакеты мер против "Севпотока - 2" в мае. Окончательное решение оставят за Джо Байденом. Пока нет определённых данных, будут ли в окончательных списках Варнинг и его Nord Stream 2 AG.