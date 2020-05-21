Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тимошенко сделала сенсационное заявление. Последние новости на Украине
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это н...
Польша помогла "Северному потоку-2", разорвав газовый контракт с Росси...
Украина под контролем Москвы. Зеленский всех перехитрил антироссийскими санкциям...
Главная / Политика

"Заведомо провальный вариант": Врио главы Коми выступил против укрупнения своего региона

21 мая 2020, 13:55  •  21 • Политика
Республику Коми планируют объединить с Ненецким автономным округом и Архангельской областью. "Заведомо провальный вариант", - считает временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. Он привёл убедительные аргументы.
Председатель рабочей группы от Ненецкого автономного округа Матвей Чупров ранее сообщил, что в новый объединённый регион на Северо-Западе, кроме НАО и Архангельской области, может войти ещё и Коми. Врио главы республики выступил против таких действий, назвав их необдуманными.
В своём обращении к жителям региона Владимир Уйба объяснил, что инициативу такого объединения должны были проявить жители двух или трёх субъектов.
"Если же это функциональное принятие решения без (учёта) мнения людей, проживающих на территории, - это заведомо провальный вариант", - убеждён он.
Врио главы Коми напомнил, что вопрос ещё не решён, а существует на уровне "некой гипотезы".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
21 мая 2020, 01:55
"Ведёт себя как дурачок. Или придуривается": Политолог дал оценку году правления Зеленского
21 мая 2020, 05:55
"Хорошая попытка, офицер": Российского журналиста пыталась спровоцировать экс-агент ЦРУ
21 мая 2020, 03:55
The Times нашла сбившего Boeing MH17: Без вранья не обошлось
21 мая 2020, 09:55
Борьба за "Северный поток - 2" становится ожесточённой: Эксперты оценили манёвры немцев
21 мая 2020, 09:55
"Показал себя полной никчемой": Год президентства Зеленского оценил экс-полковник МВД Украины
21 мая 2020, 09:55
МИД Украины обиделся на Россию за Зеленского
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 мая 2020, 07:55
Украина под контролем Москвы. Зеленский всех перехитрил антироссийскими санкциями
15 мая 2020, 05:55
"Зашибись победили в нефтяной войне": Саудовская Аравия повысила НДС и отменила прожиточный минимум
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Аверьянов
14 мая 2020, 14:20
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее «символом предательства»
16 мая 2020, 00:55
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истинных врагов своей страны
16 мая 2020, 21:55
Украина рискует потерять 4 региона: "Раскол очень глубокий" - сенатор Джабаров
14 мая 2020, 14:55
"Фсё-е-е... Это конец": Русские в магазинах Риги произвели фурор
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.