"Заведомо провальный вариант": Врио главы Коми выступил против укрупнения своего региона

Председатель рабочей группы от Ненецкого автономного округа Матвей Чупров ранее сообщил, что в новый объединённый регион на Северо-Западе, кроме НАО и Архангельской области, может войти ещё и Коми. Врио главы республики выступил против таких действий, назвав их необдуманными.

В своём обращении к жителям региона Владимир Уйба объяснил, что инициативу такого объединения должны были проявить жители двух или трёх субъектов.

"Если же это функциональное принятие решения без (учёта) мнения людей, проживающих на территории, - это заведомо провальный вариант", - убеждён он.

Врио главы Коми напомнил, что вопрос ещё не решён, а существует на уровне "некой гипотезы".