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"Заведомо провальный вариант": Врио главы Коми выступил против укрупнения своего региона
21 мая 2020, 13:55 • 21 • Политика
Республику Коми планируют объединить с Ненецким автономным округом и Архангельской областью. "Заведомо провальный вариант", - считает временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. Он привёл убедительные аргументы.
Председатель рабочей группы от Ненецкого автономного округа Матвей Чупров ранее сообщил, что в новый объединённый регион на Северо-Западе, кроме НАО и Архангельской области, может войти ещё и Коми. Врио главы республики выступил против таких действий, назвав их необдуманными.
В своём обращении к жителям региона Владимир Уйба объяснил, что инициативу такого объединения должны были проявить жители двух или трёх субъектов.
"Если же это функциональное принятие решения без (учёта) мнения людей, проживающих на территории, - это заведомо провальный вариант", - убеждён он.
Врио главы Коми напомнил, что вопрос ещё не решён, а существует на уровне "некой гипотезы".
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