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"Затыкание дыр пушечным мясом": В Литве в панике из-за COVID-19 съели стратегические запасы
24 марта 2020, 10:35 • 145 • В мире
15 лет назад в Литве была проведена реформа в области здравоохранения, а сейчас, во время пандемии коронавируса, неожиданно выяснилось, что на периферии катастрофически не хватает профильных специалистов - пульманологов и вирусологов. В некоторых случаях к работе привлекают студентов старших курсов медвузов. В то же время стратегические запасы продовольствия в стране практически иссякли. "Затыкание дыр пушечным мясом", - пишет EurAsia Daily.
Последствия оптимизации оказались довольно печальными. Если не обращать внимания на возможные махинации с "лишней" недвижимостью, которые происходили в ходе реформы, то можно заметить "главный итог": в Литве появилось пять крупных медицинских центров - в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе, где сосредоточена практически вся профессура страны.
Зато на периферии со специалистами беда. И это подтверждает тот факт, что у почти 200 медработников из районных больниц подозревается коронавирус. Причиной этому могло стать либо то, что медики пренебрегли защитными средствами, либо то, что они не смогли распознать по результатам анализов круг инфицированных, предполагая, что у пациентов обычные заболевания.
По мере ухудшения ситуации с пандемией стало понятно, что в Литве ощущается нехватка дипломированных вирусологов и пульмонологов. По распоряжению главы Минздрава Аурелиюса Вериги, к работе привлечены даже студенты старших курсов медвузов.
На помощь врачам, а также пограничникам, полиции и пожарным, согласно распоряжению главы литовского Минобороны, направят военнослужащих. Кроме того, солдатам, в случае необходимости, придётся стоять в оцеплениях и блокировать очаги инфекции, если такие появятся. То есть "план затыкания дыр пушечным мясом существует", отмечает журналистка издания.
Но и это ещё не всё. Неожиданно выяснилось, что в стране нет даже стратегических запасов продовольствия, о чём сообщил прессе экс-министр сельского хозяйства Казис Старкявичюс, хотя ранее премьер-министр Литвы заявил, что "запасов продуктов в стране достаточно". Тем не менее литовский стратегический резерв пуст, настаивает Старкявичюс.
Дело в том, что правительство страны в последние годы приняло такие поправки к закону о госрезерве, которые позволили "накапливать запасы на основе предварительных договоров". То есть компании, получившие деньги вперёд, в экстремальной ситуации должны будут поставить для нужд населения всё необходимое, в том числе продукты питания.
По его словам, ещё одной причиной стала "неумеренная экспортная политика" правительства, в результате которой за рубеж вывозилась сельхозпродукция на огромные суммы. В результате в стране теперь нет продовольственных резервов.
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