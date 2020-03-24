"Затыкание дыр пушечным мясом": В Литве в панике из-за COVID-19 съели стратегические запасы

Последствия оптимизации оказались довольно печальными. Если не обращать внимания на возможные махинации с "лишней" недвижимостью, которые происходили в ходе реформы, то можно заметить "главный итог": в Литве появилось пять крупных медицинских центров - в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе, где сосредоточена практически вся профессура страны.

Зато на периферии со специалистами беда. И это подтверждает тот факт, что у почти 200 медработников из районных больниц подозревается коронавирус. Причиной этому могло стать либо то, что медики пренебрегли защитными средствами, либо то, что они не смогли распознать по результатам анализов круг инфицированных, предполагая, что у пациентов обычные заболевания.

По мере ухудшения ситуации с пандемией стало понятно, что в Литве ощущается нехватка дипломированных вирусологов и пульмонологов. По распоряжению главы Минздрава Аурелиюса Вериги, к работе привлечены даже студенты старших курсов медвузов.

На помощь врачам, а также пограничникам, полиции и пожарным, согласно распоряжению главы литовского Минобороны, направят военнослужащих. Кроме того, солдатам, в случае необходимости, придётся стоять в оцеплениях и блокировать очаги инфекции, если такие появятся. То есть "план затыкания дыр пушечным мясом существует", отмечает журналистка издания.

Но и это ещё не всё. Неожиданно выяснилось, что в стране нет даже стратегических запасов продовольствия, о чём сообщил прессе экс-министр сельского хозяйства Казис Старкявичюс, хотя ранее премьер-министр Литвы заявил, что "запасов продуктов в стране достаточно". Тем не менее литовский стратегический резерв пуст, настаивает Старкявичюс.

Дело в том, что правительство страны в последние годы приняло такие поправки к закону о госрезерве, которые позволили "накапливать запасы на основе предварительных договоров". То есть компании, получившие деньги вперёд, в экстремальной ситуации должны будут поставить для нужд населения всё необходимое, в том числе продукты питания.

Сегодня никому не известно, кто является поставщиками и каковы перспективные объёмы поставок при остановленных производствах в странах Европейского союза, увольнениях рабочих и закрытых границах? - заявил Старкявичюс.

По его словам, ещё одной причиной стала "неумеренная экспортная политика" правительства, в результате которой за рубеж вывозилась сельхозпродукция на огромные суммы. В результате в стране теперь нет продовольственных резервов.