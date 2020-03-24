Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Печи крематория работают круглые сутки": Десятки гробов вывезли ночью...
"Советский" деликатес спасет от заражения COVID-19
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о ме...
Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
Главная / В мире

"Затыкание дыр пушечным мясом": В Литве в панике из-за COVID-19 съели стратегические запасы

24 марта 2020, 10:35  •  145 • В мире
15 лет назад в Литве была проведена реформа в области здравоохранения, а сейчас, во время пандемии коронавируса, неожиданно выяснилось, что на периферии катастрофически не хватает профильных специалистов - пульманологов и вирусологов. В некоторых случаях к работе привлекают студентов старших курсов медвузов. В то же время стратегические запасы продовольствия в стране практически иссякли. "Затыкание дыр пушечным мясом", - пишет EurAsia Daily.
Последствия оптимизации оказались довольно печальными. Если не обращать внимания на возможные махинации с "лишней" недвижимостью, которые происходили в ходе реформы, то можно заметить "главный итог": в Литве появилось пять крупных медицинских центров - в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе, где сосредоточена практически вся профессура страны.
Зато на периферии со специалистами беда. И это подтверждает тот факт, что у почти 200 медработников из районных больниц подозревается коронавирус. Причиной этому могло стать либо то, что медики пренебрегли защитными средствами, либо то, что они не смогли распознать по результатам анализов круг инфицированных, предполагая, что у пациентов обычные заболевания.
По мере ухудшения ситуации с пандемией стало понятно, что в Литве ощущается нехватка дипломированных вирусологов и пульмонологов. По распоряжению главы Минздрава Аурелиюса Вериги, к работе привлечены даже студенты старших курсов медвузов.
На помощь врачам, а также пограничникам, полиции и пожарным, согласно распоряжению главы литовского Минобороны, направят военнослужащих. Кроме того, солдатам, в случае необходимости, придётся стоять в оцеплениях и блокировать очаги инфекции, если такие появятся. То есть "план затыкания дыр пушечным мясом существует", отмечает журналистка издания.
Но и это ещё не всё. Неожиданно выяснилось, что в стране нет даже стратегических запасов продовольствия, о чём сообщил прессе экс-министр сельского хозяйства Казис Старкявичюс, хотя ранее премьер-министр Литвы заявил, что "запасов продуктов в стране достаточно". Тем не менее литовский стратегический резерв пуст, настаивает Старкявичюс.
Дело в том, что правительство страны в последние годы приняло такие поправки к закону о госрезерве, которые позволили "накапливать запасы на основе предварительных договоров". То есть компании, получившие деньги вперёд, в экстремальной ситуации должны будут поставить для нужд населения всё необходимое, в том числе продукты питания.
Сегодня никому не известно, кто является поставщиками и каковы перспективные объёмы поставок при остановленных производствах в странах Европейского союза, увольнениях рабочих и закрытых границах? - заявил Старкявичюс.
По его словам, ещё одной причиной стала "неумеренная экспортная политика" правительства, в результате которой за рубеж вывозилась сельхозпродукция на огромные суммы. В результате в стране теперь нет продовольственных резервов.
поддерживаю
не поддерживаю

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



145
Источник
Похожие новости
24 марта 2020, 04:35
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы - Витязева
24 марта 2020, 02:35
Почему коронавирус быстро распространился по Италии? Главный эпидемиолог России назвал две особенности
24 марта 2020, 02:35
ЕС и НАТО не выдержат "броска Джеймса Бонда" от русских - иноСМИ
24 марта 2020, 00:35
Вундервафля или братская могила? Эксперты ёмко оценили украинских "Кентавров"
24 марта 2020, 01:30
Партийный расчёт: почему демократы повторно отвергли пакет мер по поддержке экономики США на фоне COVID-19
24 марта 2020, 02:35
Чиновники перешли на чтение сказок. Израиль по-своему решил бороться с коронавирусом
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 марта 2020, 04:35
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы - Ви...
24 марта 2020, 02:35
Почему коронавирус быстро распространился по Италии? Главный эпидемиолог России назва...
24 марта 2020, 02:35
ЕС и НАТО не выдержат "броска Джеймса Бонда" от русских - иноСМИ
24 марта 2020, 00:35
Вассерман рассказал, у кого Аваков списал предложения по оказанию помощи украинцам
24 марта 2020, 00:35
Вундервафля или братская могила? Эксперты ёмко оценили украинских "Кентавров&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 марта 2020, 06:35
Коронавирус осветил опасности соседства с Украиной
19 марта 2020, 06:35
Посмотрите своими глазами: Что сделала Россия с Крымом
22 марта 2020, 20:35
Всем крышка? Чем строже карантин, тем больше жертв
23 марта 2020, 09:35
В Германии разразился скандал из-за Лаврова
21 марта 2020, 00:35
"Ну, Володя...": Лукашенко пошутил о чужой "дерзкой жене"
19 марта 2020, 20:35
Путин поддел Максима Галкина: "Человек, у которого нет ни одной должности..."
21 марта 2020, 00:35
"Какая забота иностранных агентов..." ООН попросили вмешаться в дела России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.