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"Затягивать точно не будем": В Госдуме назвали сроки денонсации ДОН

11 мая 2021, 12:20  •  135 • Политика
В Госдуме рассказали, что оперативно рассмотрят президентский законопроект о денонсации Договора об открытом небе, из которого ранее в одностороннем порядке вышли США.
Законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), внесённый президентом России Владимиром Путиным, будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке 11 мая на Совете Думы.
Мы в приоритетном порядке рассмотрим законопроект о денонсации Договора по открытому небу сегодня на Совете Государственной думы,
- заявил во вторник спикер парламента Вячеслав Володин. Спикер напомнил, что США первыми вышли из ДОН в одностороннем порядке в ноябре 2020 года, ранее США разорвали договоры по ПРО и ДРСМД.
Спикер Госдумы отметил, что власти "не могут подвергать риску национальную безопасность нашей страны", передаёт ТАСС.
Прекращая соблюдать взятые на себя обязательства одно за другим, США последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности,
- подчеркнул Володин.
Нижняя палата парламента готова принять президентский законопроект о денонсации ДОН уже на следующей неделе, подтвердил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Все процедуры по выходу из Договора по срокам должны быть завершены до конца мая, затягивать здесь точно не будем", - заявил "Интерфаксу" глава комитета.
Законопроект о денонсации ДОН внёс в Госдуму 11 мая президент Владимир Путин. Договор позволял странам-участницам совершать облёты территорий друг друга и контролировать военные объекты.

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