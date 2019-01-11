"Затягивание санкционной удавки" и "назначенцы" США: МИД России бьет тревогу из-за линии Вашингтона в Венесуэле

В МИД России бьют тревогу из-за линии Вашингтона в Венесуэле - политику российские дипломаты называют беззастенчивым вмешательством в дела суверенного государства. В целом же действия США характеризуют как "затягивание санкционной удавки" и поддержку "назначенцев".

США продолжают попытки сформировать в Венесуэле альтернативное правительство, что безусловно является посягательством на суверенитет государства, заявили в Министерстве иностранных дел России. В распространенном сообщении действия США называют "беззастенчивой линией", которая вкупе с "затягиванием санкционной удавки" бьет по простым жителям Венесуэлы.

По большому счету, США проводят антиконституционную политику, говорят российские дипломаты. В частности, последние выборы в Венесуэле проходили в условиях давления извне. Делалось все возможное, чтобы не дать шанса на победу кандидатам, которые не нравятся "заказчикам". Тем самым было поставлено под сомнение само волеизъявление народа - его легитимность.

"Беззастенчивая линия Вашингтона на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, попытки, игнорируя реальность, назначать легитимными одни венесуэльские органы власти и отказывать в этом другим, затягивание санкционной удавки, ведущей к ухудшению социально-экономического положения и больно бьющей по карману простых венесуэльцев, представляют собой неприкрытое посягательство на суверенитет Венесуэлы", - говорится в сообщении.

Обратили внимание на инициативу задействовать в отношении этой страны положения Межамериканской демократической хартии, которую активно продвигает генсекретариат Организации американских государств, продолжают в МИД России.

"В качестве "ремарки на полях" хотели бы напомнить, что в свое время после госпереворота на Украине мы предлагали придать универсальный характер принципу недопустимости смены правительства неконституционным путем. К сожалению, тогда ряд стран, в том числе наиболее активные поборники демхартии, выступил против. Видим в этом проявление селективного политизированного подхода к данному принципу. Убеждены, что это абсолютно бесперспективный путь. Нельзя провоцировать дальнейший раскол в венесуэльском обществе. Требуется содействие поиску внутреннего согласия, объединению усилий правительства и оппозиции в интересах снижения напряженности, оздоровления обстановки в стране, управления государством на объединительных началах. Разумеется, при условии, что непреложным для всех политических сил страны будет соблюдение Конституции и действующего законодательства".

В завершение российские дипломаты выражают радость, что такую точку зрения "разделяют многие наши латиноамериканские друзья".

"Видим, что в ряде европейских столиц созревает понимание важности нахождения новых формул посредничества в целях содействия возвращению венесуэльских властей и оппозиции за стол переговоров. Это, на наш взгляд, позитивный сигнал. Со своей стороны подтверждаем решимость тесно сотрудничать с дружественной Венесуэлой, ее народом и законными властями. Будем и впредь укреплять отношения стратегического партнерства, которые, как показали недавние переговоры лидеров наших стран, устойчиво развиваются по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Продолжим оказывать Венесуэле содействие по выходу из сложной экономической ситуации".