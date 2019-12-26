"Затронет все руководство и элиту, кроме Путина": В США разрабатывают тактику кибервойны против России

Один из вариантов, который рассматривает киберкомандование США (Cybercom), предполагает получение доступа к конфиденциальной информации для дальнейшего ее использования против представителей российских властей.

Другой вариант предполагает использование дезинформации. При помощи ее можно будет якобы вызвать некое соперничество в среде российских властей и элиты. Сообщается, что этот кибервариант был разработан еще в 2016 году администрацией Барака Обамы, как и несколько других, аналогичных тем приёмам, которые сейчас предлагает Cybercom.

Вполне возможно, что для достижения поставленных киберкомандованием целей определенную поддержку будут оказывать как ЦРУ, так и Госдепартамент США. Любая возможная операция будет проводиться только с одобрения Пентагона и параллельно "с другими усилиями американского правительства".

При этом президента России эта кибервойна не затронет. Как заявили в беседе с Washington Post на условиях анонимности из-за деликатности темы некоторые источники, "информационная атака на Владимира Путина будет считаться слишком провокационной".

Идея американского киберкомандования состоит в том, чтобы показать, что в случае вмешательства или попытки "посеять рознь" между американцами эти данные могут быть определенным образом использованы.

Как отмечает Washington Post, ни в Cybercom, ни в Пентагоне комментировать информацию, полученную изданием, не захотели.

"Россия продолжает сеять раздор"

Планы по "объявлению информационной кибервойны" российским чиновникам и элите появились после того, как разведсообщество США выпустило секретный доклад, в котором утверждалось, что Россия якобы продолжит "сеять раздор" в американском обществе и в ходе президентской гонки - 2020.

По словам одного из высокопоставленных американских чиновников, "речь идет об обострении противоречий среди американцев", которого якобы "будут добиваться российские тролли".

"Через год мы собираемся выбирать президента. Защита нашей страны, защита наших выборов – то, чем мы будем заниматься каждый день. Мы не можем сдаться", - заявил тогда, комментируя секретный доклад руководитель киберкомандования США генерал Пол Накасоне.

"Охоту на российских троллей" вели уже год назад.

Осенью 2018 года Cybercom уже проводил свою спецоперацию по "выявлению российских троллей, которые якобы "сеяли дезинформацию в американских соцсетях". Тогда утверждалось, что все тролли "работали" на Агентство интернет-исследований, созданное частным лицом.

При этом еще весной этого же года Министерство юстиции США предъявило уголовные обвинения 13 физическим и трем юридическим лицам из России на тему вмешательства в выборы президента США в 2016 году. И все они якобы тоже имели отношение к Агентству интернет-исследований.

Позднее, уже в октябре 2019 года, комитетом США по разведке был обнародован 85-страничный доклад о том, как Россия якобы воздействовала на умы избирателей при помощи соцсетей в период выборов. В материалах говорится, что российское Агентство интернет-исследований якобы пыталось навязать гражданам мнение о необходимости голосовать не за Хиллари Клинтон, а за Дональда Трампа. Примечательно, что доказательств таким обвинениям в документе так и не представлено.

"Доклад ни о чём за 16 миллионов долларов"

Тема "российского вмешательства в демократический процесс выборов в США" набирала обороты с самого начала президентской гонки. Для демократов, оппонентов республиканца Трампа это был "главный козырь" как в ходе самих выборов, так и после них.

Расследование же этого "вмешательства" началось сразу после избрания Трампа 8 ноября 2016 года. Им занимались Министерство юстиции, спецслужбы (ЦРУ, ФБР, АНБ) и обе палаты Конгресса. В результате появился известный доклад спецпрокурора Мюллера стоимостью в 16 миллионов долларов.

Расследование Мюллера было посвящено двум ключевым вопросам, косвенно связанным между собой. Первый — воображаемому в США вмешательству России в президентские выборы 2016 года. Второй — не менее воображаемому сговору Трампа с Россией, что разрушило репутацию Хиллари Клинтон и якобы предопределило исход выборов.

Однако, судя по докладу, ничего криминального найти так и не удалось. Из доклада следуют два вывода. Первый — вмешательство России в выборы считается доказанным фактом на основании деятельности в интернете, а также попыток российских представителей контактировать с командой Трампа или с ним самим. И это несмотря на то, что доказательств последнего найти не удалось.

Второй вывод победоносен для Трампа. Фактически доказано отсутствие его сговора с Россией, хотя признаётся, что такой сговор мог быть выгоден президенту США из-за электоральных преимуществ, которые он получил вследствие публикации компромата на Клинтон, а за этим якобы стоит Россия. Сам Трамп при этом выглядит жертвой обстоятельств, которому как бы случайно помогли.

Кибератаку на выборах в США могла организовать Украина?

Джон Кеннеди, сенатор-республиканец от штата Луизиана, выдвинул предположение, что ко взлому компьютерного сервера Национального комитета Демократической партии США во время предвыборной гонки в 2016 году приложила руку Украина. Мысль сенатор озвучил в конце ноября в эфире телеканала Fox News.

Внутренняя переписка НКДП, напоминает издание, была обнародована в дни предвыборной кампании в США организацией WikiLeaks. Это крайне негативно отразилось на популярности соперницы Трампа Хиллари Клинтон, кандидата от демократов. В итоге победил Трамп.

Спецслужбы США утверждали, что сервер комитета взломали тогда русские хакеры, чтобы украсть и передать материалы WikiLeaks. Трамп не раз акцентировал на том, пишет ТАСС, что демократы предоставили сервер не властям США, а специалистам компании CrowdStrike, которая, по его убеждению, принадлежит "очень богатому украинцу".