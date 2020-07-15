"Затрагивает всех православных христиан": Межпарламентская Ассамблея Православия осудила Турцию

Участники Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) единогласно осудили решение властей Турции изменить музейный статус собора Святой Софии и превратить её в мечеть. Заседание прошло в формате видеоконференции, в которой приняли участие парламентарии из 20 стран.

Депутаты выразили сожаление по поводу того, что Турция проигнорировала призывы международной общественности предпринять шаги для предотвращения ущерба, который принесёт изменение статуса христианской святыни. Также они напомнили об опасности, которую несёт за собой пересмотр статус-кво, сложившегося десятилетиями, о взаимоотношениях различных религиозных организаций и государств.

"Изменение статуса Святой Софии, очевидно, затрагивает всех православных христиан и влияет на весь комплекс взаимоотношений на нашем континенте", - подчеркнул председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и президент МАП Сергей Гаврилов.

Также участники заседания высказались в поддержку усилий Предстоятелей Поместных Православных Церквей, направленных на защиту христианского наследия в исторически значимых для христиан местах. Речь идёт о Северном Кипре, Иерусалиме и Стамбуле.