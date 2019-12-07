"Затопчут и в навоз вгонят?" Не тут-то было! Сатановский о российских "нежданчиках" для Запада

Россия необычными ходами на геополитическом пространстве годами срывала планы Запада. Как отметил политолог Евгений Сатановский, коренным сломом в изменении вектора геополитической мысли стал, вероятно, 2007 год.

Как раз после мюнхенской речи Владимира Путина стало очевидно: Москва "осознала, что никто не любит и любить не собирается, что никакого равенства и равноправия не будет - затопчут и в навоз вгонят".

Но не тут-то было! Как подчёркивает эксперт, Россия не стала мыслить линейно и благодаря этому за последние годы добилась значительных геополитических успехов.

В этом ряду достижений - и воссоединение Крыма с Россией, и сирийская кампания, и ситуация с заполярным военным округом и Севморпутём, передаёт "Экономика сегодня".

Кроме того, подчеркнул он, на высоком уровне сохранились отношения и с ближайшими соседями. К примеру, благодаря защите черноморских проливов наша страна лишь укрепила свой авторитет в глазах Казахстана.

"Действие рождает противодействие. Идут неожиданные ходы. Охолонулось как-то - и пошло собирать", - сказал Сатановский в эфире "Вести FM" и добавил, что другим "нежданчиком" России, сорвавшим планы Запада, можно назвать поддержку легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время попытки переворота, сближение с Африкой, воплощённое в сочинском саммите "Россия - Африка", а также открытие Крымского моста, строительство "Северного потока - 2", "Силы Сибири" и "Турецкого потока".