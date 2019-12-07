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"Затопчут и в навоз вгонят?" Не тут-то было! Сатановский о российских "нежданчиках" для Запада

07 декабря 2019, 19:09  •  157 • Политика
Политолог Евгений Сатановский перечислил, как Россия своими геополитическими "нежданчиками" сорвала планы Запада. Он отметил, что как только Москва "осознала, что никто не любит и любить не собирается, что никакого равенства и равноправия не будет - затопчут и в навоз вгонят", то моментально перестроила свою стратегию - и добилась успеха.
Россия необычными ходами на геополитическом пространстве годами срывала планы Запада. Как отметил политолог Евгений Сатановский, коренным сломом в изменении вектора геополитической мысли стал, вероятно, 2007 год.
Как раз после мюнхенской речи Владимира Путина стало очевидно: Москва "осознала, что никто не любит и любить не собирается, что никакого равенства и равноправия не будет - затопчут и в навоз вгонят".
Но не тут-то было! Как подчёркивает эксперт, Россия не стала мыслить линейно и благодаря этому за последние годы добилась значительных геополитических успехов.
В этом ряду достижений - и воссоединение Крыма с Россией, и сирийская кампания, и ситуация с заполярным военным округом и Севморпутём, передаёт "Экономика сегодня".
Кроме того, подчеркнул он, на высоком уровне сохранились отношения и с ближайшими соседями. К примеру, благодаря защите черноморских проливов наша страна лишь укрепила свой авторитет в глазах Казахстана.
"Действие рождает противодействие. Идут неожиданные ходы. Охолонулось как-то - и пошло собирать", - сказал Сатановский в эфире "Вести FM" и добавил, что другим "нежданчиком" России, сорвавшим планы Запада, можно назвать поддержку легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время попытки переворота, сближение с Африкой, воплощённое в сочинском саммите "Россия - Африка", а также открытие Крымского моста, строительство "Северного потока - 2", "Силы Сибири" и "Турецкого потока".

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