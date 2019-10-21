"Затонировали советский "Ураган"": В Сети высмеяли оружие украинцев для "мощного отпора Путину"

Згурец заявляет, что "Тайфун-1" способен поражать цели на 20 километров дальше, чем реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град".

При этом эксперт признал, что украинские системы реактивной артиллерии пока отстают от российских, но в случае начала масштабного конфликта Киева с Москвой это, по его словам, "будет война до Ла-Манша".

Поэтому, по словам Згурца, Киев будет искать способы нанести Москве такой ущерб, который сделает "невозможным дальнейшие наступательные действия".

В комментариях под этой новостью на "Ленте.ру" читатели поставили под сомнение слова Згурца, поиронизировав над военными достижениями Киева.

"Укронацыки зачем-то затонировали лобовуху у старого советского "Урагана", покрасили. Чтоб смотрелось эффектнее, нарисовали трезуб - и вуаля", - пишет Дед Пехто.

"Осталось войска найти", - шутит Василий Бородин.

"Вот зачем журналюги вбрасывают фейки от украинцев? Вот зачем? Неужто думают, что русские люди - сплошные беспросветные бараны и им что не дай - схавают за милую душу", - не поверил новости Иван Морской.