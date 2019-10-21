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"Затонировали советский "Ураган"": В Сети высмеяли оружие украинцев для "мощного отпора Путину"

21 октября 2019, 10:09  •  189 • Политика
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил украинским СМИ, что Киев наконец создал оружие, способное дать "мощный отпор войскам Путина в Донбассе". Это "Тайфун-1", который был представлен на недавней выставке. Згурец уверяет, что это оружие превосходит "Грады", однако в Сети усомнились в его словах, пошутив, что "Тайфун-1" больше похож на затонированный советский "Ураган".
Згурец заявляет, что "Тайфун-1" способен поражать цели на 20 километров дальше, чем реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град".
При этом эксперт признал, что украинские системы реактивной артиллерии пока отстают от российских, но в случае начала масштабного конфликта Киева с Москвой это, по его словам, "будет война до Ла-Манша".
Поэтому, по словам Згурца, Киев будет искать способы нанести Москве такой ущерб, который сделает "невозможным дальнейшие наступательные действия".
В комментариях под этой новостью на "Ленте.ру" читатели поставили под сомнение слова Згурца, поиронизировав над военными достижениями Киева.
"Укронацыки зачем-то затонировали лобовуху у старого советского "Урагана", покрасили. Чтоб смотрелось эффектнее, нарисовали трезуб - и вуаля", - пишет Дед Пехто.
"Осталось войска найти", - шутит Василий Бородин.
"Вот зачем журналюги вбрасывают фейки от украинцев? Вот зачем? Неужто думают, что русские люди - сплошные беспросветные бараны и им что не дай - схавают за милую душу", - не поверил новости Иван Морской.

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