"Зато теперь союзники": Польша отметит с Германией начало Второй мировой. Россию не позвали

Информацию со ссылкой на пресс-службу польского президента предоставляет РИА Новости. Сообщается, что польская сторона каждый год проводит памятные мероприятия в день нападения нацистской Германии и начала Второй мировой войны - 1 сентября.

Традиционно данный мероприятия устраивают в городе Гданьске около пяти утра. Именно в это время и началась первая бомбардировка Германией Польши.

Впрочем, в этом году Варшава решила эту скорбную дату отметить со своими сегодняшними союзниками. А именно - вместе с Германией.

"Эти драматические события Польша будет отмечать вместе со странами, с которыми мы сегодня тесно сотрудничаем в интересах мира во всем мире", - говорится в релизе пресс-службы.

Варшава пригласила также и другие страны - участницы НАТО, представителей Европейского союза.

Что касается того, что дата приурочена именно к нападению Германии на Польшу, официальную Варшаву нисколько не смущает, так как оба государства входят и в НАТО, и в ЕС. Известно, что России в числе приглашенных нет.