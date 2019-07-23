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"Зато теперь союзники": Польша отметит с Германией начало Второй мировой. Россию не позвали

23 июля 2019, 12:09  •  52 • Политика
Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала Второй мировой войны, но не позвала Россию. "Зато теперь союзники", - говорится в релизе пресс-службы польского лидера.
Информацию со ссылкой на пресс-службу польского президента предоставляет РИА Новости. Сообщается, что польская сторона каждый год проводит памятные мероприятия в день нападения нацистской Германии и начала Второй мировой войны - 1 сентября.
Традиционно данный мероприятия устраивают в городе Гданьске около пяти утра. Именно в это время и началась первая бомбардировка Германией Польши.
Впрочем, в этом году Варшава решила эту скорбную дату отметить со своими сегодняшними союзниками. А именно - вместе с Германией.
"Эти драматические события Польша будет отмечать вместе со странами, с которыми мы сегодня тесно сотрудничаем в интересах мира во всем мире", - говорится в релизе пресс-службы.
Варшава пригласила также и другие страны - участницы НАТО, представителей Европейского союза.
Что касается того, что дата приурочена именно к нападению Германии на Польшу, официальную Варшаву нисколько не смущает, так как оба государства входят и в НАТО, и в ЕС. Известно, что России в числе приглашенных нет.

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