"Зато как отрабатывает заказик!": Соловьёв разнёс Парфёнова за критику статьи о русских и украинцах

Соловьёв препарировал глупость Парфёнова после критики статьи о единстве народов. "Но неумный и необразованный… Зато как он отрабатывает заказик!" - прокомментировал ведущий слова журналиста.

Журналист Леонид Парфёнов выставил напоказ отсутствие ума и образования, попытавшись опровергнуть тезисы президента России Владимира Путина в его статье "Об историческом единстве русских и украинцев". Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьёв в эфире своего YouTube-канала.

Ранее Леонид Парфёнов в беседе с журналистом Евгением Киселёвым выразил своё несогласие с тезисом Владимира Путина, что русские, белорусы и украинцы являются, по сути, одним народом. По мнению Парфёнова, между русскими, белорусами и украинцами есть огромная разница, проявляющаяся, прежде всего, в языке. В частности, Парфёнов утверждает, что якобы невозможно нормально перевести украинскую песню "о зелених дибровах" на русский язык, хотя это очевидно не так.

Ещё одним аргументом Парфёнова против единства народов стал тезис о том, что ни он, ни многие русские не хотят ассоциировать себя с украинцами и считать себя с ними одним народом. Также Парфёнов привёл в пример Австрию, которая якобы кардинально отличается от Германии. Что это не так, может подтвердить любой турист, побывавший в обеих странах.

Нахватавшийся по верхам. Но неумный и необразованный. Человек, не знающий истории Австро-Венгерской империи, ничего не понимающий. Зато как он отрабатывает заказик!

- прокомментировал Соловьёв слова Парфёнова.

Ведущий тщательно и по пунктам разбил каждый из аргументов журналиста и выразил сожаление, что когда-то достойный человек опустился так низко, отмечает Nation News.