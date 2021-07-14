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"Зато как отрабатывает заказик!": Соловьёв разнёс Парфёнова за критику статьи о русских и украинцах
14 июля 2021, 01:45 • 11 • Политика
Соловьёв препарировал глупость Парфёнова после критики статьи о единстве народов. "Но неумный и необразованный… Зато как он отрабатывает заказик!" - прокомментировал ведущий слова журналиста.
Журналист Леонид Парфёнов выставил напоказ отсутствие ума и образования, попытавшись опровергнуть тезисы президента России Владимира Путина в его статье "Об историческом единстве русских и украинцев". Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьёв в эфире своего YouTube-канала.
Ранее Леонид Парфёнов в беседе с журналистом Евгением Киселёвым выразил своё несогласие с тезисом Владимира Путина, что русские, белорусы и украинцы являются, по сути, одним народом. По мнению Парфёнова, между русскими, белорусами и украинцами есть огромная разница, проявляющаяся, прежде всего, в языке. В частности, Парфёнов утверждает, что якобы невозможно нормально перевести украинскую песню "о зелених дибровах" на русский язык, хотя это очевидно не так.
Ещё одним аргументом Парфёнова против единства народов стал тезис о том, что ни он, ни многие русские не хотят ассоциировать себя с украинцами и считать себя с ними одним народом. Также Парфёнов привёл в пример Австрию, которая якобы кардинально отличается от Германии. Что это не так, может подтвердить любой турист, побывавший в обеих странах.
- прокомментировал Соловьёв слова Парфёнова.
Ведущий тщательно и по пунктам разбил каждый из аргументов журналиста и выразил сожаление, что когда-то достойный человек опустился так низко, отмечает Nation News.
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