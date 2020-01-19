"Заткнём их поганый рот правдой": Путин предложил лучший ответ тем, кто пытается переписать историю

Россия пресечёт попытки западных политиков исказить и представить историю в другом свете, открыв центр архивных документов о Второй мировой войне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций в Петербурге.

Поводом для заявлений стали попытки Польши использовать тему Второй мировой войны для предъявления всевозможных материальных требований. При этом архивные документы показывают, что польские власти первоначально поддерживали Гитлера и его идеи по уничтожению евреев в Европе.

"Мы заткнём поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, для того чтобы достичь сиюминутных политических целей, - мы заткнём его правдивой фундаментальной информацией", - пообещал Путин.

В качестве примера президент России привёл Израиль, который ни на секунду не позволяет никому забыть о холокосте. Путин отметил, что в ближайшие дни посетит эту страну для открытия памятника жертвам блокады Ленинграда.