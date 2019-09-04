"Заткнуть глотку депутатам": Жириновский поблагодарил власти Украины за будущий "развал" страны

С таким неоднозначным заявлением лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в ток-шоу "60 минут" на телеканале “Россия 1”.

По его словам, лидер Украины сделал неправильный шаг, так как "не понимает, о чем говорит".

Жириновский считает, что без неприкосновенности украинские депутаты "замолчат и будут голосовать за все законы". А среди них может быть и закон о продаже земли, которые поднимался и раньше, но тогда жители Незалежной были против.

"Сняли неприкосновенность, чтобы заткнуть глотку депутатам, - сказал политик. - Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь, она же не ваша!".

Он также отметил, что дальше будет только хуже.

"Если парламент замолчит, то рухнет вся Украина, - высказался Жириновский. - Я это приветствую, вы все сделали правильно".