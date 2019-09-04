Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Армия депутатов болтает, а дети мерзнут": Чиновникам Удмуртии устроил...
Путин и президент Монголии подвели итоги переговоров
"Прибыл во Владивосток": Премьер Индии отчитался в Twitter о поездке ...
"Радикалы плюс ядерный арсенал": Экс-глава Пентагона назвал "саму...
Главная / Политика

"Заткнуть глотку депутатам": Жириновский поблагодарил власти Украины за будущий "развал" страны

04 сентября 2019, 07:09  •  246 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя отмену неприкосновенности депутатов Верховной Рады, поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые, по его мнению, приближают развал страны.  Новый закон нужен, чтобы сейчас "заткнуть глотку депутатам", - уверен политик.
С таким неоднозначным заявлением лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в ток-шоу "60 минут" на телеканале “Россия 1”.
По его словам, лидер Украины сделал неправильный шаг, так как "не понимает, о чем говорит".
Жириновский считает, что без неприкосновенности украинские депутаты "замолчат и будут голосовать за все законы". А среди них может быть и закон о продаже земли, которые поднимался и раньше, но тогда жители Незалежной были против.
"Сняли неприкосновенность, чтобы заткнуть глотку депутатам, - сказал политик. - Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь, она же не ваша!".
Он также отметил, что дальше будет только хуже.
"Если парламент замолчит, то рухнет вся Украина, - высказался Жириновский. - Я это приветствую, вы все сделали правильно".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



246
Источник
Похожие новости
03 сентября 2019, 18:09
Только после критики Путина Греф согласился на уступки по долгам жителям Тулуна
03 сентября 2019, 18:09
В Крыму оценили потери Украины от блокады полуострова
03 сентября 2019, 14:54
"Закрыл границу наглухо": Лукашенко заявил о "хлынувшем потоке" оружия с Украины
04 сентября 2019, 08:24
Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди
04 сентября 2019, 00:39
Нежизнеспособный список Навального: Эксперты не верят в "Умное голосование"
04 сентября 2019, 00:39
"Армия депутатов болтает, а дети мерзнут": Чиновникам Удмуртии устроили разнос за "длинные языки"
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2019, 03:54
"Расстрельные списки": Соратникам Порошенко тайно советуют бежать, пока не ...
04 сентября 2019, 03:54
"Полвека репрессий": Болгарские дипломаты неприятно удивили российских слов...
04 сентября 2019, 00:39
Напал сзади - и головой в пол: Зеленского призвали приструнить секретаря-"разбой...
04 сентября 2019, 00:39
"Сердце разрывается": После бури негодования в Иране 9-летнюю невесту хотят...
04 сентября 2019, 00:39
Российская ПВО перехватила ракеты и сбила вражеские беспилотники
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2019, 08:54
Лукашенко продаёт Белоруссию США за 15 млрд долларов (Telegram. Обзор)
31 августа 2019, 02:24
"Что Су-57 вытворяет...": Российский истребитель снова удивил публику
01 сентября 2019, 01:09
Украина подписала себе "газовый приговор"? Что стоит за соглашением с США и Польшей против России
28 августа 2019, 18:54
«Преднизолона нет абсолютно нигде»: почему из российских аптек исчезло жизненно важное лекарство
31 августа 2019, 02:24
Уберите военных: Южная Осетия начала операцию на границе с Грузией
01 сентября 2019, 20:39
"Та иди уже ты": "Изгнание" Порошенко из Рады вызвало хохот в Сети
03 сентября 2019, 08:24
Почему в деле о крушении «Боинга» Малайзия оказалась на стороне России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.