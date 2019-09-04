|
"Заткнуть глотку депутатам": Жириновский поблагодарил власти Украины за будущий "развал" страны
04 сентября 2019, 07:09 • 246 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя отмену неприкосновенности депутатов Верховной Рады, поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые, по его мнению, приближают развал страны. Новый закон нужен, чтобы сейчас "заткнуть глотку депутатам", - уверен политик.
С таким неоднозначным заявлением лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в ток-шоу "60 минут" на телеканале “Россия 1”.
По его словам, лидер Украины сделал неправильный шаг, так как "не понимает, о чем говорит".
Жириновский считает, что без неприкосновенности украинские депутаты "замолчат и будут голосовать за все законы". А среди них может быть и закон о продаже земли, которые поднимался и раньше, но тогда жители Незалежной были против.
"Сняли неприкосновенность, чтобы заткнуть глотку депутатам, - сказал политик. - Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь, она же не ваша!".
Он также отметил, что дальше будет только хуже.
"Если парламент замолчит, то рухнет вся Украина, - высказался Жириновский. - Я это приветствую, вы все сделали правильно".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
246
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 августа 2019, 08:54
|
31 августа 2019, 02:24
|
01 сентября 2019, 01:09
|
28 августа 2019, 18:54
|
31 августа 2019, 02:24
|
01 сентября 2019, 20:39
|
03 сентября 2019, 08:24