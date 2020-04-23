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"Заткните Глазьева, не направляйте сюда фонарь!": Центробанк испугался - Малофеев назвал причины страха
23 апреля 2020, 22:10 • 46 • Политика
Константин Малофеев в эфире Царьграда прямо рассказал, чего испугался Центробанк, когда от имени регулятора писали кляузу об академике Сергее Глазьеве. Для банка оказалось проблемой, что академик не стал ходить вокруг да около и просто рассказал правду. "Заткните Глазьева, не направляйте сюда фонарь!" - такой образ создал Малофеев, описывая страх регулятора.
В Центробанке, как известно, выразили неудовлетворение по поводу недавней презентации академика Сергея Глазьева о мерах поддержки в текущих экономических условиях. Министр Евразийской экономической комиссии предложил "принять общепринятые в мировой практике меры по нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля". Словом, назвал вещи своими именами. После чего ЦБ "спустили" откровенную кляузу. О проблемах регулятора - совершенно явных, раз последовало такое сопротивление - в эфире Царьграда говорили учредитель телеканала Константин Малофеев и ведущий Юрий Пронько.
Регулятор действует через какие-то кляузы, что больше походит на 1937 год, подчеркнул Константин Малофеев. При этом удар приходится по человеку, который призывает отдать деньги населению.
"Глазьев постоянно говорит, как Карфаген должен быть разрушен. Он говорит о том, что деньги для населения и деньги для производства должны быть разграничены с финансовыми рынками. Огромные спекулятивные финансовые рынки существуют. Соответственно, сейчас, в эру цифровой экономики, в эру цифровых денег, нам ничего не мешает окрасить каждый рубль, запущенный в электронную систему, чтобы он дошёл до малого и среднего бизнеса, до гражданина или до производства, не оказавшись на бирже".
Почему Центробанк давит на Глазьева, но, к примеру, не замечает провокационных заявлений главы Сбербанка Германа Грефа, задал вопрос Малофеев, а затем дал свой ответ на него.
"Глазьев предлагает контролировать спекулятивный капитал - ввести ограничения различного характера. И этот спекулятивный капитал так громко вопит, потому что это их задели за живое, это направляется фонарик туда - в тёмный угол, где они раздирают наши общие запасы. На фоне кризиса - в тёмном амбаре, именно их "серые хвосты" там видны. И вдруг этот амбар начинают подсвечивать. И они в своём письме просто кричат: заткните Глазьева… не направляйте сюда фонарь, мы сами справимся!" - привёл образ Константин Малофеев.
О чём все это говорит? Лишь о том, что Сергей Глазьев говорит правду, и к нему надо прислушаться. Ведущий программы Юрий Пронько напомнил, что ранее на страницах Царьграда вышло интервью с Сергеем Глазьевым, где чётко прослеживается его позиция.
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