"Заткнись, Борис": Нападки на Россию нового премьера Британии не оценили сами британские пользователи

Напомним, в бытность Джонсона главой МИД страны он обвинил президента России Владимира Путина в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. По его словам, российский лидер, "вероятнее всего", был одним из тех высокопоставленных лиц, с ведома и указания которых было организовано покушение.

Однако британцы с негодованием отреагировали на бездоказательные обвинения министра в адрес президента России. "Позор тебе, Борис, тебе стоит заткнуться и убираться", — заявил пользователь Twitter @mrxxpity.

После этого 9 июля 2018 года Джонсон покинул пост главы МИД Великобритании. Поводом стали разногласия с премьером Терезой Мэй по плану развития отношений с Евросоюзом после выхода Великобритании.