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"Заткнись, Борис": Нападки на Россию нового премьера Британии не оценили сами британские пользователи
23 июля 2019, 15:24 • 144 • Политика
Бывший министр иностранных дел и экс-мэр Лондона Борис Джонсон победил на выборах премьера, получив 92 153 голосов членов Консервативной партии. Его соперник, глава Форин-офиса Джереми Хант, получил лишь 46 656 голосов.
Напомним, в бытность Джонсона главой МИД страны он обвинил президента России Владимира Путина в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. По его словам, российский лидер, "вероятнее всего", был одним из тех высокопоставленных лиц, с ведома и указания которых было организовано покушение.
Однако британцы с негодованием отреагировали на бездоказательные обвинения министра в адрес президента России. "Позор тебе, Борис, тебе стоит заткнуться и убираться", — заявил пользователь Twitter @mrxxpity.
После этого 9 июля 2018 года Джонсон покинул пост главы МИД Великобритании. Поводом стали разногласия с премьером Терезой Мэй по плану развития отношений с Евросоюзом после выхода Великобритании.
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