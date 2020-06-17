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"Засыпают и больше не просыпаются": Медсестра из Нью-Йорка рассказала, как "гробят" больных с COVID

17 июня 2020, 00:00  •  66 • В мире
Медсестра из Нью-Йорка рассказала, с какими проблемами столкнулась в госпитале для больных коронавирусной инфекцией. Она заявила, что на ИВЛ отправляют всех больных без разбора: даже тех, которым это не нужно. В результате люди "засыпают и больше не просыпаются".
Медсестра Эрин Мэри Ольшевски, работающая в больнице Элмхёрст в нью-йоркском районе Куинс, рассказала о системных проблемах с лечением больных коронавирусом. Она заявила, что пациентов просто "гробит" неправильное отношение врачей и медперсонала.
Так, медсестра пожаловалась, что почти всех без разбора отправляют на ИВЛ. Хотя длительная искусственная вентиляция лёгких без показаний может привести даже к смерти. Однако медики считают, что так за больными "легче следить". В результате на ИВЛ отправляют почти поголовно. Люди просто "засыпают и не просыпаются". А перегруженные работой врачи "облегчают себе задачу".
Например, в больницу привезли мужчину 37 лет. У него подозрение на коронавирус, есть недостаток кислорода, но он в сознании и говорит сам. Его зачем-то отправляют на ИВЛ, пациент умирает.
Девушка также заявила в эфире канала FoxNews, что очень мало профессиональных медиков. Часто больными занимаются стажёры. "Я была в Ираке, и там больницы лучше, чем тут, в Нью-Йорке", - заявила медсестра.

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