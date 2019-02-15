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"Заставят жить по-людски": Российский псевдоисторик Шехтман мечтает об американской оккупации РФ. Гаспарян: "Ага, как Ирак"

15 февраля 2019, 13:39  •  177 • Политика
Псевдоисторик Павел Шехтман опубликовал материал, где сформулировал свои идеи о том, что исключительно американская оккупация научит Россию жить по-человечески. Историк Армен Гаспарян ответил ему: "Ага, как Ирак".
Псевдоисторик Павел Шехтман, сбежавший из России на Украину из-за открытого на него уголовного дела по разжиганию ненависти в Сети, отличился очередным опусом. Он выпустил материал, где утверждает, что исключительно американская оккупация научит Россию жить по-человечески, иначе страна "обречена". Свои слова он подкрепляет следующим примером. Во время Второй мировой войны США и Великобритания "оккупировали" Германию и Японию, чтобы силой заставить "жить по-людски". И теперь Шехтман ждет, когда же Америка научит жить по-людски и граждан российского государства.
По мнению историка и публициста Армена Гаспаряна, "хайповый" историк, скорее всего, даже просто не знает значения слова "оккупация", тем более рассуждать, как она может быть спасительной.
Гаспарян подмечает, что эта "гениальная идея" Шехтман даже не является оригинальной, это плагиат. Такие размышления появились у некоторых диссидентов еще во времена железного занавеса.
Гаспарян также указал на то, как американская оккупация содействует улучшению жизни на Ближнем Востоке: в Ираке, Сирии, Афганистане.
Материал опубликован Свободной Прессой.

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