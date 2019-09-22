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"Заставляет украинского коллегу сделать что-то недопустимое": Трампу снова грозят импичментом. Теперь – из-за Зеленского

22 сентября 2019, 23:39  •  7 • В мире
В американском конгрессе снова заговорили об импичменте Трампу, а неожиданной причиной для таких угроз стал Владимир Зеленский, на которого, как предполагает демократ Адам Шифф, лидер США "может оказывать давления, принуждая сделать что-то недопустимое".
Об этом глава комитета по разведке Палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил в беседе с телеканалом CNN. Как только появятся убедительные доказательства такого "давления" со стороны Дональда Трампа на его украинского коллегу Владимира Зеленского, сразу будет поднят вопрос об импичменте президента США.
"Если президент сдерживает военную помощь и в то же время пытается принудить зарубежного лидера сделать что-то незаконное, унизить своего оппонента в президентской кампании, тогда это может быть единственной мерой, чтобы исключить вред, причиняемый им", - сказал Адам Шифф.
Подобное резкое заявление демократа связано с публикацией The Wall Street Journal от 21 сентября, в которой сообщалось, что во время телефонных переговоров Трампа с Зеленским, состоявшихся в июле, президент США потребовал от своего собеседника "начать расследование" по поводу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, входившего вплоть до 2019 года в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.
Кроме того, говорилось в публикации, Дональд Трамп "восемь раз потребовал" от Зеленского оказать помощь юристу Рудольфу Джулиани в его расследовании относительно действий Байдена и его сына.
Как только эта информация была обнародована, Байден потребовал от Трампа опубликовать полную расшифровку содержания этого телефонного разговора.
Интересно, что в Киеве не подтверждают "факт давления" на президента Зеленского. Как заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, "ничего такого не было"

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