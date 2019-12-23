"Заставить Россию истечь кровью": Американскую "доктрину Украины" раскрыл военный эксперт

Инсайдер сообщил о переброске из США на Украину крупной партии вооружения. Подчёркивается, что речь идёт не о "гуманитарной" помощи, а об оружии, которое принадлежит 278-му бронекавалерийскому полку США. Инсайдер не исключает, что "готовится масштабное вторжение" у границ России.

Свыше 1500 единиц автоматических винтовок и пулемётов, примерно 1000 автоматических станковых и ручных гранатомётов, порядка 150 единиц противотанковых ракетных комплексов, 56 миномётов, 200 снайперских винтовок и 64 беспилотника различного радиуса действия... И это не считая средств связи, приборов наблюдения, пистолетов, гранат и прочего вооружения. О подобной версии Царьград писал несколько часов назад. А теперь мы готовы поделиться теорией военного эксперта Бориса Рожина. Выкладками он делиться в личном блоге.

Рожин считает, что схему проведения реальной военной операции США, нацеленной против России, помогла вскрыть процедура импичмента президента США Дональда Трампа. Звучали высказывания, из которых мы можем сделать вывод: Вашингтону выгоден конфликт на Украине, поскольку так они "сдерживают Москву".

"Аргумент, что "мы должны сражаться с русскими там, чтобы нам не пришлось сражаться с ними здесь", неоднократно выдвигался по-разному на протяжении слушаний по импичменту и непрерывного освещения и комментариев, которые их окружают, - пишет Рожин. - Дипломаты и эксперты по внешней политике, вызванные для дачи показаний, заявили, что это действительно так. Об этом говорили члены конгресса, так как это была отлаженная политика. Это не обсуждалось и не подвергалось сомнению со стороны Демократической партии, а также не подвергалось нападкам со стороны республиканской оппозиции".

Рожин обращает внимание и на материалы дела против Трампа, где в том числе говорится, что США находятся в состоянии войны с Россией. Таким образом, если Трамп со своим желанием "поладить с Россией" и дальше останется президентом, это только усилит его, как "национальную угрозу". А значит, такого президента следует устранить.

Возвращаясь к американской "доктрине Украины", Рожин добавляет:

"Украина не может победить Россию, независимо от того, сколько американских военных советников обучают украинские войска или на сколько миллионов добрые и абсолютно не коррумпированные люди в Raytheon Inc. продадут свои "Джавелины". Дело не в том, чтобы Украина выиграла войну. Дело в том, чтобы заставить Россию истечь кровью - экономически и в военном отношении. И не имеет значения, сколько людей умирают или страдают или насколько сильно Украина и её экономика будут опустошены в этом процессе".