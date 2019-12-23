Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кандидат от «Единой России» Лемин станет новым мэром Абакана
Шахназаров рассказал о ГИТЛЕРОВСКОЙ современной политике! ШОКИРУЮЩИЙ исторически...
«Важно для Крыма, юга России и всей нашей страны»: Путин открыл железнодорожное ...
Ветер истории начинает сметать мусор с имени Сталина
Главная / Политика

"Заставить Россию истечь кровью": Американскую "доктрину Украины" раскрыл военный эксперт

23 декабря 2019, 18:39  •  287 • Политика
Военный эксперт Борис Рожин в личном блоге после анализа выступлений американских сенаторов и экспертов в ходе процедуры импичмента Трампа заявляет, что нашёл подтверждение существования "доктрины Украины". Цель её - в поддержании военных действий на Украине, чтобы ударить по России. Именно там США объявили войну Москве. И главное - не победа Киева, а задача - "заставить Россию истечь кровью". Проблема лишь в том, что США в своих изысканиях исходят из принципов холодной войны - преувеличенных ещё тогда и совсем странных теперь.
Инсайдер сообщил о переброске из США на Украину крупной партии вооружения. Подчёркивается, что речь идёт не о "гуманитарной" помощи, а об оружии, которое принадлежит 278-му бронекавалерийскому полку США. Инсайдер не исключает, что "готовится масштабное вторжение" у границ России.
Свыше 1500 единиц автоматических винтовок и пулемётов, примерно 1000 автоматических станковых и ручных гранатомётов, порядка 150 единиц противотанковых ракетных комплексов, 56 миномётов, 200 снайперских винтовок и 64 беспилотника различного радиуса действия... И это не считая средств связи, приборов наблюдения, пистолетов, гранат и прочего вооружения. О подобной версии Царьград писал несколько часов назад. А теперь мы готовы поделиться теорией военного эксперта Бориса Рожина. Выкладками он делиться в личном блоге.
Рожин считает, что схему проведения реальной военной операции США, нацеленной против России, помогла вскрыть процедура импичмента президента США Дональда Трампа. Звучали высказывания, из которых мы можем сделать вывод: Вашингтону выгоден конфликт на Украине, поскольку так они "сдерживают Москву".
"Аргумент, что "мы должны сражаться с русскими там, чтобы нам не пришлось сражаться с ними здесь", неоднократно выдвигался по-разному на протяжении слушаний по импичменту и непрерывного освещения и комментариев, которые их окружают, - пишет Рожин. - Дипломаты и эксперты по внешней политике, вызванные для дачи показаний, заявили, что это действительно так. Об этом говорили члены конгресса, так как это была отлаженная политика. Это не обсуждалось и не подвергалось сомнению со стороны Демократической партии, а также не подвергалось нападкам со стороны республиканской оппозиции".
Рожин обращает внимание и на материалы дела против Трампа, где в том числе говорится, что США находятся в состоянии войны с Россией. Таким образом, если Трамп со своим желанием "поладить с Россией" и дальше останется президентом, это только усилит его, как "национальную угрозу". А значит, такого президента следует устранить.
Возвращаясь к американской "доктрине Украины", Рожин добавляет:
"Украина не может победить Россию, независимо от того, сколько американских военных советников обучают украинские войска или на сколько миллионов добрые и абсолютно не коррумпированные люди в Raytheon Inc. продадут свои "Джавелины". Дело не в том, чтобы Украина выиграла войну. Дело в том, чтобы заставить Россию истечь кровью - экономически и в военном отношении. И не имеет значения, сколько людей умирают или страдают или насколько сильно Украина и её экономика будут опустошены в этом процессе".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



287
Источник
Похожие новости
23 декабря 2019, 18:39
"Заставить Россию истечь кровью": Американскую "доктрину Украины" раскрыл военный эксперт
23 декабря 2019, 12:09
"Всё уничтожили на месте": Перед погружением Путина на дне Финского залива нашли целое минное поле
23 декабря 2019, 12:09
"Кузькина мать v 2.0": Лавров пообещал показать США "Сармат"
23 декабря 2019, 02:24
"Если следующий год будем так же проваливать": Зюганов назвал причину досрочных выборов президента России
23 декабря 2019, 16:39
Нарышкин: детальный план первой атомной бомбы был у Сталина за 12 дней до ее сборки в США
23 декабря 2019, 19:54
Медведев назвал условие снятия санкций с Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 декабря 2019, 05:39
"Оглушительное поражение" России или "сомнительная победа" Украин...
23 декабря 2019, 02:24
Америка, жди ответа за санкции по "Северному потоку - 2"! Лавров назвал усл...
23 декабря 2019, 15:24
"Курировали всю операцию британские спецслужбы": Экс-подполковник СБУ назва...
23 декабря 2019, 12:09
"Арестовать депутатов…", "визг поднимется до ультразвука": Как Ро...
23 декабря 2019, 08:54
Прервали молчание: WADA наконец-то прокомментировало обвинение Родченкова во вранье
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 декабря 2019, 02:54
Мирного решения быть не может: Политолог решил поспорить с Путиным после вопроса Цимбалюка
23 декабря 2019, 02:24
Америка, жди ответа за санкции по "Северному потоку - 2"! Лавров назвал условие
18 декабря 2019, 11:54
Газовая алчность Киева грозит новым Чернобылем
19 декабря 2019, 04:09
"Перечисляют какую-то ерунду": Политолог разоблачил новость об отказе России "вывести войска" с Украины
19 декабря 2019, 03:54
«Мгновенное поражение цели»: какими возможностями обладает российский боевой лазер «Пересвет»
18 декабря 2019, 18:24
"Бессовестная ложь": Скрипаль выступила с заявлением после интервью британского посла
23 декабря 2019, 12:09
"Арестовать депутатов…", "визг поднимется до ультразвука": Как Россия может "ударить" США - опрос Коротченко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.