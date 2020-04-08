"Заставить Кремль согласиться": В США нашли "неожиданную возможность" по Крыму из-за пандемии

В интервью изданию NPR три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор - предложили метод давления на Россию. Дипломаты считают, что пандемия коронавируса - отличный повод добиться "возвращения" Крыма Украине. Экс-послы заявили, что это "неожиданная возможность" решить украинский вопрос.

Дипломаты считают, что можно предложить "сделку": США пообещают снять санкции с России, если закончится конфликт на Украине. "Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться", - цитирует РИА Новости.

Напомним, на днях в ООН не прошёл проект резолюции, подготовленной российской стороной. В нём наша страна требовала отменить односторонние экономические меры. Россия настаивала, что это помешает сообща бороться с глобальной общей угрозой коронавируса. Россию поддержали ещё 28 стран - членов ООН. Однако против оказались США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия.

Документ, кроме всего прочего, призывал помогать пострадавшим от коронавируса странам. Особенно нужно было обратить внимание на развивающиеся государства. Россия, руководствуюясь имперскими принципами, решила взять ответственность на себя. Однако теперь эти меры оказались под вопросом.