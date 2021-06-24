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"Заставить Китай заплатить": Трамп заявил об уничтожении "улик" в Ухане

24 июня 2021, 03:15  •  52 • Политика
Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что китайские власти уничтожили все "улики", доказывающие утечку коронавируса из лаборатории в Ухане. "Заставить Китай заплатить", - рассказал он об "идеальной цели" США.
Телеканал Fox News обнародовал отрывки интервью с Трампом. В беседе с журналистами политик напомнил: с самого начала он был уверен в источнике распространения вируса - китайская лаборатория в Ухане. Он допустил, что это произошло случайно, хотя есть люди, которые убеждены в намеренности этого "инцидента".
По мнению Трампа, расследование случившегося так и не будет завершено, так как Китай "вероятно, избавился от многих доказательств". Якобы имевшимся у властей КНР "уликам" нанесён "серьёзный ущерб", уверен республиканец. Он обвинил американских демократов в преследовании политических целей: они не позволили "получить доказательства" тогда, когда это было возможно.
Бывший президент США добавил, что версия об утечке коронавируса их китайской лаборатории становится всё более и более популярной в Соединённых Штатах. Миру нанесён колоссальный ущерб, поэтому так важно разобраться в случившемся.
"В идеале мы должны заставить Китай заплатить", - подчеркнул Дональд Трамп.

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