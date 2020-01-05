"Заставим Иран платить по счетам": Помпео в открытую пообещал мстить Ирану

В США категорично заявили, что намерены отвечать на любое противодействие со стороны Ирана. По словам американского госсекретаря Майкла Помпео, пока Вашингтон не намерен раскрывать своих будущих планов, однако реакция в случае угроз от Тегерана последует.

Она напомнил о недавних ударах по проиранским силам в Сирии и Ираке в ответ на убийство американского контрактника.

"Затем, когда мы узнали, что планируются новые атаки, мы сделали всё возможное, чтобы не допустить их, - подчеркнул он и добавил, что США продолжат реагировать на выпады ближневосточной страны. - Мы заставим [Иран] платить по счетам".

Ранее американские силы нанесли удары по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболла" в Сирии и Ираке. По мнению Пентагона, структура несёт ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американец. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим (провинция Анбар), как сообщали иракские СМИ, погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.

Эти действия американцев вызвали жёсткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией, возглавляемой Вашингтоном. Обстановка ещё больше обострилась после того, как в ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.