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"Заставил Джонсона зашевелиться": После угроз Макрона в Британии ввели ограничения по COVID-19

23 марта 2020, 20:35  •  19 • В мире
Президент Франции, недовольный тем, что британские власти не предпринимают никаких мер на фоне продолжения распространения коронавируса в Европе, выставил премьер-министру Британии ультиматум, пригрозив закрытием границ. "Заставил Джонсона зашевелиться", иронизируют французские СМИ.
Источники в Елисеевском дворце сообщают, что Эммануэль Макрон был крайне недоволен тем, что власти Британии бездействуют, хотя угроза COVID-19 остаётся серьёзной. В связи с этим Макрон "пригрозил" Джонсону, пишет Nation News.
И действительно, во Франции были уже готовы к тому, чтобы в пятницу вечером закрыть границы с королевством и запретить въезд со стороны Британии. К аналогичным мерам - вслед за Парижем - могли прибегнуть и другие европейские страны. Это бы нанесло британской экономике серьёзный урон.
После недолгого размышления, а ультиматум Макрона прозвучал 20 марта, в Британии начали закрывать места массового скопления людей. Речь идёт о спортзалах, ресторанах, пабах и так далее.
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