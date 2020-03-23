|
"Заставил Джонсона зашевелиться": После угроз Макрона в Британии ввели ограничения по COVID-19
23 марта 2020, 20:35 • 19 • В мире
Президент Франции, недовольный тем, что британские власти не предпринимают никаких мер на фоне продолжения распространения коронавируса в Европе, выставил премьер-министру Британии ультиматум, пригрозив закрытием границ. "Заставил Джонсона зашевелиться", иронизируют французские СМИ.
Источники в Елисеевском дворце сообщают, что Эммануэль Макрон был крайне недоволен тем, что власти Британии бездействуют, хотя угроза COVID-19 остаётся серьёзной. В связи с этим Макрон "пригрозил" Джонсону, пишет Nation News.
И действительно, во Франции были уже готовы к тому, чтобы в пятницу вечером закрыть границы с королевством и запретить въезд со стороны Британии. К аналогичным мерам - вслед за Парижем - могли прибегнуть и другие европейские страны. Это бы нанесло британской экономике серьёзный урон.
После недолгого размышления, а ультиматум Макрона прозвучал 20 марта, в Британии начали закрывать места массового скопления людей. Речь идёт о спортзалах, ресторанах, пабах и так далее.
19
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 марта 2020, 15:30
|
19 марта 2020, 02:35
|
17 марта 2020, 02:35
|
23 марта 2020, 09:35
|
21 марта 2020, 00:35
|
21 марта 2020, 06:35
|
21 марта 2020, 21:00