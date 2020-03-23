"Заставил Джонсона зашевелиться": После угроз Макрона в Британии ввели ограничения по COVID-19

Источники в Елисеевском дворце сообщают, что Эммануэль Макрон был крайне недоволен тем, что власти Британии бездействуют, хотя угроза COVID-19 остаётся серьёзной. В связи с этим Макрон "пригрозил" Джонсону, пишет Nation News.

И действительно, во Франции были уже готовы к тому, чтобы в пятницу вечером закрыть границы с королевством и запретить въезд со стороны Британии. К аналогичным мерам - вслед за Парижем - могли прибегнуть и другие европейские страны. Это бы нанесло британской экономике серьёзный урон.

После недолгого размышления, а ультиматум Макрона прозвучал 20 марта, в Британии начали закрывать места массового скопления людей. Речь идёт о спортзалах, ресторанах, пабах и так далее.