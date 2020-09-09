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"Заслужил больше, чем Обама": Трамп может стать нобелевским лауреатом

09 сентября 2020, 17:00  •  28 • Политика
Американский лидер Дональд Трамп может стать нобелевским лауреатом. Он получил номинацию на Нобелевскую премию мира - 2021. "Заслужил больше, чем Обама", - прокомментировал новость политолог Владимир Корнилов.
Американский лидер Дональд Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира - 2021, передаёт канал Fox News.
Кандидатуру главы Белого дома выдвинул член норвежского парламента Кристиан Тайбринг-Йедде. Последний объяснил своё решение многочисленными усилиями Трампа по разрешению затяжных вооружённых конфликтов по всему миру.
Особенно европейский парламентарий отметил недавний мирный договор между Израилем и ОАЭ, который был заключён при посредничестве Вашингтона.
Политолог Владимир Корнилов прокомментировал эту новость на своём авторском Telegram-канале "КОРНИЛОВ".
Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира - 2021 года. Ну что ж, заслужил больше, чем Обама, - заметил он.
С этой точкой зрения согласился политолог Евгений Минченко. Своё мнение он высказал в комментарии для канала "360".
Трамп раз примерно в тысячу более достоин Нобелевской премии мира, чем Обама, которому ее дали в качестве аванса, - подчеркнул эксперт.

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