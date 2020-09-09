"Заслужил больше, чем Обама": Трамп может стать нобелевским лауреатом

Американский лидер Дональд Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира - 2021, передаёт канал Fox News.

Кандидатуру главы Белого дома выдвинул член норвежского парламента Кристиан Тайбринг-Йедде. Последний объяснил своё решение многочисленными усилиями Трампа по разрешению затяжных вооружённых конфликтов по всему миру.

Особенно европейский парламентарий отметил недавний мирный договор между Израилем и ОАЭ, который был заключён при посредничестве Вашингтона.

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал эту новость на своём авторском Telegram-канале "КОРНИЛОВ".

Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира - 2021 года. Ну что ж, заслужил больше, чем Обама, - заметил он.

С этой точкой зрения согласился политолог Евгений Минченко. Своё мнение он высказал в комментарии для канала "360".