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"Заслужил больше, чем Обама": Трамп может стать нобелевским лауреатом
09 сентября 2020, 17:00 • 28 • Политика
Американский лидер Дональд Трамп может стать нобелевским лауреатом. Он получил номинацию на Нобелевскую премию мира - 2021. "Заслужил больше, чем Обама", - прокомментировал новость политолог Владимир Корнилов.
Американский лидер Дональд Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира - 2021, передаёт канал Fox News.
Кандидатуру главы Белого дома выдвинул член норвежского парламента Кристиан Тайбринг-Йедде. Последний объяснил своё решение многочисленными усилиями Трампа по разрешению затяжных вооружённых конфликтов по всему миру.
Особенно европейский парламентарий отметил недавний мирный договор между Израилем и ОАЭ, который был заключён при посредничестве Вашингтона.
Политолог Владимир Корнилов прокомментировал эту новость на своём авторском Telegram-канале "КОРНИЛОВ".
С этой точкой зрения согласился политолог Евгений Минченко. Своё мнение он высказал в комментарии для канала "360".
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