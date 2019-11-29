"Заслужил больше, чем глава NASA": В "Роскосмосе" рассказали, из чего складывается зарплата Рогозина

Американское NASA занимается исключительно гражданскими космическими проектами. А в "Роскосмосе" намного больше направлений. Это и боевая ракетная техника, и ядерное оружие. И все это является секретной информацией. Этим объясняется более высокая, чем у американских коллег, зарплата руководителей российской корпорации.

Такими данными поделился в студии "Радио КП" руководитель службы внутреннего аудита "Роскосмоса" Артём Мельников.

"Все руководители госкорпорации - секретоносители, на них накладывается особое ограничение по контактам, по выездам за рубеж. От них зависит стратегический ядерный потенциал. В сравнении, и зарплата господина Брайденстайна, мягко скажем, не совсем окончательная, которая была приведена", - добавил он.

При этом, продолжил Мельников, зарплаты у американцев, занятых в ядерной сфере или связанных с разработками боевой ракетотехники, могут быть в десять, а то и в двадцать раз выше, чем у российских коллег.

Напомним, глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин указал в декларации за 2018 год общий доход в 29,5 миллиона рублей (больше 460 тысяч долларов). Для сравнения: самая высокая зарплата в руководстве NASA - 250 тысяч долларов.