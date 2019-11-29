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"Заслужил больше, чем глава NASA": В "Роскосмосе" рассказали, из чего складывается зарплата Рогозина
29 ноября 2019, 16:09 • 51 • Политика
Первые лица NASA, возможно, получают зарплату меньше, чем руководство "Роскосмоса". И этому есть своё объяснение: доступ к секретной информации.
Американское NASA занимается исключительно гражданскими космическими проектами. А в "Роскосмосе" намного больше направлений. Это и боевая ракетная техника, и ядерное оружие. И все это является секретной информацией. Этим объясняется более высокая, чем у американских коллег, зарплата руководителей российской корпорации.
Такими данными поделился в студии "Радио КП" руководитель службы внутреннего аудита "Роскосмоса" Артём Мельников.
При этом, продолжил Мельников, зарплаты у американцев, занятых в ядерной сфере или связанных с разработками боевой ракетотехники, могут быть в десять, а то и в двадцать раз выше, чем у российских коллег.
Напомним, глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин указал в декларации за 2018 год общий доход в 29,5 миллиона рублей (больше 460 тысяч долларов). Для сравнения: самая высокая зарплата в руководстве NASA - 250 тысяч долларов.
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