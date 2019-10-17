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"Заслуга Сергея Шойгу": Что армия России продемонстрировала миру во время операции в Сирии
17 октября 2019, 11:54 • 45 • Политика
Успешность работы министра обороны России Сергея Шойгу доказана операцией в Сирии, считает капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. "Боевые действия в Сирии показали, что мы справляемся малым числом", - добавляет военный эксперт Алексей Леонков.
Военная операция России в Сирии продемонстрировала, что российская армия способна чётко и эффективно решать поставленные перед ней задачи, и в этом немалая заслуга министра обороны России Сергея Шойгу. Такого мнения придерживается председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.
В Сирии российская армия показала, что может выполнять боевые задачи малыми силами. На протяжении всей военной операции в арабской республике было задействовано всего 50 летательных аппаратов, к которым иногда присоединялись дальняя и стратегическая авиация, а также флот.
При этом российские Вооружённые силы оказались гораздо эффективнее, западных коллег, присутствующих в Сирии. По его словам, всё это благодаря тому, что минимальные, но хорошо организованные силы управлялись через систему автоматического управления войсками, развёрнутую в Национальном центре управления обороной (НЦУО).
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