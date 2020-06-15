"Засланный казачок" Сороса требует "отменить полицию": "Будет меньше убийств"

В пятницу, 12 июня в американском издании New York Times появилась публикация, наделавшая немало шума. Её автором стала небезызвестная в США чернокожая активистка Мариаме Каба. В своём материале она требует "в буквальном смысле отменить полицию", поскольку "реформы всё равно не получится".

По словам активистки, полицейские в любом случае занимаются не тем, чем нужно. "Они проводят большую часть своего времени, реагируя на жалобы на шум, публикуя информацию о парковке и дорожном движении, а также решая другие вопросы, не связанные с преступностью", - считает Каба. Активистка утверждает, что большая часть арестов, которые производятся полицией, вообще не относятся к уголовным преступлениям, а полицейские сами то и дело нарушают законы и правила.

Женщина предлагает наполовину сократить как полицейский персонал, так и бюджеты: она настаивает на том, что "меньше полицейских - значит меньше вероятность жестокого обращения и убийства людей".

Интересную деталь отметила российская журналистка Юлия Витязева. В своём Телеграм-канале она рассказала, что уроженка Гвинеи Мариаме Каба недавно получила стипендию "Фонда открытого общества", основанного и финансируемого могущественным финансистом Джорджем Соросом. А это ещё одно важное доказательство того, что за антирасистскими и антиполицейскими протестами в США могут стоять совершенно конкретные силы.



Фото: скриншот https://t.me/vityzeva Фото: скриншот https://t.me/vityzeva

Напомним, в США вторую неделю не утихают массовые беспорядки, вызванные убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Сегодня стало известно, что очередной жертвой стражей порядка стал 27-летний Рейшард Брукс. Он уснул в своей машине прямо на дороге, не давая проехать другим автомобилям.

Полицейские решили проверить Брукса на алкоголь, но мужчина попытался сбежать, прихватив с собой электрошокер одного из полисменов. Те открыли стрельбу, в результате которой Брукс погиб. После этого инцидента местные жители устроили массовую акцию протеста: собравшиеся потребовали отставки шефа полиции Атланты.