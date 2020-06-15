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"Засланный казачок" Сороса требует "отменить полицию": "Будет меньше убийств"

15 июня 2020, 20:00  •  93 • В мире
Чернокожая американская активистка, призвавшая со страниц New York Times "отменить полицию", чтобы "было меньше убийств", оказалась "засланным казачком" миллиардера Джорджа Сороса. Как выяснила Юлия Витязева, Мариаме Каба некоторое время назад получила стипендию "Фонда открытого общества", основанного и финансируемого Соросом.
В пятницу, 12 июня в американском издании New York Times появилась публикация, наделавшая немало шума. Её автором стала небезызвестная в США чернокожая активистка Мариаме Каба. В своём материале она требует "в буквальном смысле отменить полицию", поскольку "реформы всё равно не получится".
По словам активистки, полицейские в любом случае занимаются не тем, чем нужно. "Они проводят большую часть своего времени, реагируя на жалобы на шум, публикуя информацию о парковке и дорожном движении, а также решая другие вопросы, не связанные с преступностью", - считает Каба. Активистка утверждает, что большая часть арестов, которые производятся полицией, вообще не относятся к уголовным преступлениям, а полицейские сами то и дело нарушают законы и правила.
Женщина предлагает наполовину сократить как полицейский персонал, так и бюджеты: она настаивает на том, что "меньше полицейских - значит меньше вероятность жестокого обращения и убийства людей".
Интересную деталь отметила российская журналистка Юлия Витязева. В своём Телеграм-канале она рассказала, что уроженка Гвинеи Мариаме Каба недавно получила стипендию "Фонда открытого общества", основанного и финансируемого могущественным финансистом Джорджем Соросом. А это ещё одно важное доказательство того, что за антирасистскими и антиполицейскими протестами в США могут стоять совершенно конкретные силы.

Фото: скриншот https://t.me/vityzeva
Напомним, в США вторую неделю не утихают массовые беспорядки, вызванные убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Сегодня стало известно, что очередной жертвой стражей порядка стал 27-летний Рейшард Брукс. Он уснул в своей машине прямо на дороге, не давая проехать другим автомобилям.
Полицейские решили проверить Брукса на алкоголь, но мужчина попытался сбежать, прихватив с собой электрошокер одного из полисменов. Те открыли стрельбу, в результате которой Брукс погиб. После этого инцидента местные жители устроили массовую акцию протеста: собравшиеся потребовали отставки шефа полиции Атланты.

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