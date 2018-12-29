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"Зашкаливающая шпиономания": Российский посол о политической атмосфере в США

29 декабря 2018, 01:24  •  46 • В мире
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, как работается российским дипломатам в условиях, когда сохраняются жёсткие требования к их передвижениям. "Зашкаливающая шпиономания", - так он охарактеризовал политическую атмосферу в США.
Посол России в США Анатолий Антонов дал интервью журналистам. Подводя итоги прошедшего года, он отметил, что работать приходилось в условиях "зашкаливающей шпиономании", что заметно осложняет нормальную работу дипломатов. Однако посольство сделало всё возможное, чтобы проблемы, возникшие между США и Россией, никак не сказывались на гражданах двух стран.
"Работать приходится в условиях зашкаливающей шпиономании, приведшей к самой крупной высылке дипломатов из США и закрытию ещё одного генерального консульства. Возросла нагрузка на оставшихся сотрудников РЗУ [российских загранучреждений]", - сказал он.
Антонов напомнил, что жёсткие требования американской стороны к передвижениям российских дипломатов так и сохраняются до сих пор. Касается это и членов официальных делегаций России. Как и прежде, ограничиваются контакты сотрудников посольства с представителями официальных органов США. По его словам, самый простой запрос может рассматриваться чуть ли не месяц. И это заметно осложняет работу российской дипмиссии.
"Больной темой" остаются и визовые вопросы. При этом Антонов отметил, что, несмотря на огромные очереди в посольствах США в России, в которых сложно получить визу, российские дипломаты стараются сделать всё, чтобы такого не происходило в посольстве России в США.
Отметил посол и то, что внутриполитическая ситуация в США и нарастающая демонизация России мешают позитивным контактам Москвы и Вашингтона.
Об этом сообщает ТАСС.

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